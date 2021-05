IV Semana da Avaliação em Escolas de Governo será realizada on-line

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realiza nos dias 1 e 2 de junho, a quarta edição da Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), que esse ano terá como tema “Avaliando e construindo redes para um novo hoje e amanhã”. O evento será por meio do Instituto Plácido Castelo (IPC), junto com o Ministério Público do Estado (MPCE), por meio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP).





A iniciativa é voltada para gestores e profissionais de escolas de governo, oficiais do governo, formuladores de políticas públicas, acadêmicos, agentes públicos e demais interessados. A IV SAEG vai discutir os assuntos de institucionalização da rede, cooperação técnica, troca de experiências, melhoria e eficiência das organizações participantes decorrentes do trabalho da rede. Além disso, a proposta é incentivar a reflexão sobre a necessidade de mecanismos avaliativos para a construção, manutenção e transformação das redes de escolas de governo.





A Semana da Avaliação em Escolas de Governo é um conjunto de eventos interligados que constroem um espaço de diálogos e trocas de saberes entre governo, academia, sociedade civil e entes privados sobre estratégias, metodologias, experiências e resultados de avaliação para o contexto do setor público.





Em sua quarta edição, a Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG) promoverá quatro mesas-redondas que apresentarão resultados, experiências e insights sobre redes dedicadas ao desenvolvimento de pessoas no governo, sobre o papel dessas redes na superação dos novos desafios do mundo do trabalho e o uso da avaliação para a transformação dessas redes.





A IV SAEG reunirá 15 especialistas convidados de diversas redes subnacionais, nacionais e internacionais, que atuarão como expositores e mediadores desse intercâmbio de alto nível em assuntos do campo da Avaliação e da Gestão de Pessoas.





A coordenadora-geral da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Sandra Rose, destaca a relevância do evento. “Discutir sobre as experiências das escolas de governo e as perspectivas para um encaminhamento de trabalho articulado, em rede, possibilitará galgar a oferta de produtos pedagógicos que alcancem o maior número de participantes, com eficiência e qualidade técnica e formal.”





A IV SAEG será realizada nos dias 1 e 2 de junho, de 9h às 12h ( horário de Brasília), em formato online no canal oficial do IPC/TCE. As inscrições podem ser feitas no link.





Por: Tania Sother