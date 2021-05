Deputado Zé Teixeira comemora mais uma etapa para recuperação de trecho da MS-156, em Caarapó

deputado estadual Zé Teixeira

Desde 2018, o deputado estadual Zé Teixeira reforça o seu compromisso com Caarapó e reivindica a recuperação da MS-156, conhecida como "José Moreno", principalmente na altura do KM 12, no trecho que liga Caarapó até à Usina Raízen, numa extensão de 14 quilômetros.





Em resposta ao pedido do parlamentar o Governo do Estado publicou no Diário Oficial 10.505 de 13 de maio, o Aviso de Lançamento de Licitação para implantação e pavimentação asfáltica da MS-156, trecho entroncamento da MS-278 - MS-156 (pavimentada), segmento KM 111+800 ao Km 125+800, com extensão de 14 km, em Caarapó.





De acordo com Teixeira, a obra contribuirá para o desenvolvimento de Caarapó. "Fico feliz ao saber do avanço das obras, uma vez que a recuperação do asfalto é extrema importância para assegurar trafegabilidade segura às famílias caarapoenses, em especial, aos produtores rurais da região.





Por Gustavo Nunes