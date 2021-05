BATAGUASSU| Akira se reúne com governador em Campo Grande e apresenta reivindicações do município

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve ontem, dia 19 de maio, em audiência com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em Campo Grande. O encontro teve como objetivo apresentar as reivindicações do município.





Acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, Akira solicitou apoio do Governo do Estado para a construção de casas populares; pavimentação de vias públicas, restauração da Estrada Boiadeira e a construção de um anel viário diante do intenso fluxo de veículos pesados que trafega pela região central do município.





"Apresentamos algumas prioridades do nosso município, o governador foi muito sensível e recebeu as demandas e disse que irá nos atender. Estamos buscando uma grande parceria com o Governo do Estado para solucionar as nossas demandas", comentou Akira, que informou também que sobre o anel viário o governador informou que disponibilizará técnicos para realizar o levantamento necessário para a execução da obra.





Acompanharam a reunião, o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel e o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula.





ASSECOM