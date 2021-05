Deputado Pedro Kemp lamenta morte do Deputado Cabo Almi

Nesta madrugada fria, acabo de receber a triste notícia do falecimento do meu companheiro de bancada na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Almi. Mais uma vítima do Covid-19, sua morte poderia ter sido evitada, caso a vacina tivesse chegado mais cedo para imunizar a população.





Começamos juntos nossa trajetória política, como vereadores de Campo Grande, eleitos em 1996. De lá para cá, conheci um valoroso militante do Partido dos Trabalhadores. Homem simples, dedicado e responsável na atuação parlamentar, sempre aliado dos movimentos sociais, atencioso com todas as pessoas, trabalhador incansável, esposo amável e pai de família exemplar. Sou testemunha do seu compromisso com os pobres e com os trabalhadores e com a defesa intransigente que fazia do nosso projeto de sociedade mais justa, solidária e democrática.





Sempre honrou a confiança que recebeu de seus apoiadores e nunca deixou de levantar a voz para defender os direitos da classe trabalhadora.





Deputado Cabo Almi, meu líder de bancada, meu companheiro de muitas lutas, meu amigo de uma jornada de 24 anos, onde procuramos dar o melhor de nossas vidas pelos ideais que acreditamos, esperava ainda celebrar muitas vitórias ao seu lado e ver nossa esperança se fazer realidade mais uma vez no nosso país. Com o coração apertado, rendo-lhe minhas mais sinceras homenagens por tudo o que você representou nesses anos nas fileiras do PT. Nosso partido tem um orgulho enorme de você. Sentiremos saudades.





Deus o acolha com sua imensa bondade e conforte o coração de sua querida esposa Irene e de seus filhos.





Continuaremos sua luta por você.





Muito obrigado por sua dignidade e honradez como homem público e como cidadão.





Siga em paz!









Pedro Kemp