PARANAÍBA| Profissionais da Educação começarão a ser vacinados contra a COVID nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde dará início à imunização contra a COVID em profissionais da Educação que estão ativos. De acordo com a Secretaria de Saúde, 1.300 doses foram reservadas para atender ao público alvo.





Conforme a nota técnica, serão imunizados os profissionais de Educação de 40 a 59 anos. “Nós já entramos em contato com a Secretaria de Educação e a equipe de Saúde irá até as escolas, por isso pedimos para que nenhum professor vá até a Unidade de Saúde para não atrapalhar as logísticas que fizemos”, disse Celso dos Santos Costa, servidor do setor de Imunização.





As vacinações ocorrerão dentro das unidades escolares. Serão imunizados servidores das escolas municipais e centros de educação infantil, estaduais, particulares, universidades e as instituições APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), LBV (Legião da Boa Vontade), Lar Escola Joanna de Angelis, Centro de Educação Integrada Lar Teresa Spinelli.





Por: Luana Chaves

Imagem: Marnei Marcelo