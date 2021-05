Amarildo Cruz, deputado por três mandatos irá assumir vaga na Assembleia após morte de colega

Amarildo Cruz já foi diretor da Agehab na gestão do governo do PT e volta à Assembleia

Amarildo Cruz ©ARQUIVO

O ex-deputado estadual Amarildo Cruz (PT) irá assumir a vaga deixada pelo colega, José Almi, que morreu na noite de ontem (24) de covid-19, aos, 58 anos.





Amarildo Cruz conquistou 15.919 votos nas eleições em 2018, ficando na 1ª suplência para Assembleia Legislativa.





Natural de Presidente Epitácio (SP), formou-se em Direito e Ciências Contábeis e fez pós-graduação em Gestão Pública, especializando-se em Ciências do Direito. Em 1989, ajudou na criação do Sindate (Sindicato dos Agentes Tributários de Mato Grosso do Sul). Durante a gestão do PT, assumiu várias funções, entre elas, o comando da Agehab (Agência Estadual de Habitação Popular).





Depois, deixou o cargo e concorreu às eleições, foi eleito e assumiu a vice-presidência da Assembleia, entre 2007 e 2008. Foi reeleito por mais dois mandatos e, na última disputa, ficando na suplência, ocupando vaga na Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda).





José Almi esteve internado por 17 dias, em decorrência de complicações da covid-19. O parlamentar testou positivo para a doença, em 5 de maio, iniciou acompanhamento médico em casa, mas precisou ser internado três dias depois devido a uma piora no quadro da infecção.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Silvia Frias