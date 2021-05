Deputado Antônio Vaz encaminha solicitação para Energisa pedindo melhorias na rede elétrica de Pedro Gomes

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou indicação na sessão plenária desta quinta-feira (13), solicitando ao sr. Marcelo Vinhaes Monteiro, Diretor-Presidente da Energisa do Mato Grosso do Sul, aplicações de medidas para evitar a oscilação e quedas frequentes de energia elétrica no município de Pedro Gomes-MS.





De acordo com o autor da indicação, a frequente oscilação e queda de energia elétrica tem causado inúmeros prejuízos não só a população mas também ao poder público. “O problema gera gastos frequentes como iluminação pública, troca de lâmpadas e fusíveis se faz sempre necessária, além dos estragos causados aos contribuintes devido a queima de eletrodomésticos,” explicou Antônio Vaz.





A presente indicação visa proporcionar aos cidadãos do município de Pedro Gomes e região uma maior segurança e tranquilidade através de medidas que evitem a queda e oscilação frequente de Energia elétrica na cidade.





“Vale ressaltar, que o uso de energia elétrica é determinante ao nosso cotidiano, a sua falta causa inúmeros prejuízos. É indispensável que haja uma melhora na rede de energia elétrica no município” afirma Vaz.





ASSECOM