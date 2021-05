Deputado Teixeira trabalha para garantir mais investimentos na Assistência Social de Bandeirantes

deputado estadual Zé Teixeira (DEM) ©ARQUIVO

Com o objetivo de promover mais investimentos no setor de Assistência Social de Bandeirantes, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores, a possibilidade de destinação de recursos da União visando à construção de quadra coberta, bem como à aquisição de um micro-ônibus para atender às necessidades do transporte escolar de alunos assistidos pelo Centro de Educação Especial “Hericléia Pereira de Souza”, que tem como mantenedora a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do município.





Teixeira justifica que o Centro de Educação tem enfrentado dificuldades pela falta de veículo para o transporte escolar de seus assistidos, uma vez que o atualmente utilizado é muito antigo – uma Kombi ano 2003, em péssimas condições de conservação, com portas que apresentam dificuldades para abrir e fechar, sem a possibilidade da utilização de cinto de segurança pelos alunos, não transitando por rodovias e impedindo que os alunos participem de eventos em outras localidades.





O deputado complementa também que o Centro de Educação não dispõe de quadra de esportes coberta, que permitiria aos assistidos praticarem atividades físicas e de lazer, as quais propiciam maior desenvolvimento físico e da coordenação motora, de extrema necessidade para a melhoria de habilidades de cada assistido.





“O atendimento às reivindicações proporcionará dignidade, conforto e qualidade de vida aos alunos daquele Centro de Educação Especial, e diante da impossibilidade do direcionamento de Emenda Parlamentar individual com verbas do FIS no momento, são razões para pedirmos a atenção especial dessa conceituada Bancada Federal na alocação e destinação dos recursos necessários para a construção da quadra coberta e aquisição do micro-ônibus”, finaliza Zé Teixeira.





ASSECOM