Preocupados com o Pantanal, parlamentares discutem sobre prevenção e Federalização da Transpantaneira que liga Poconé (MT) à Corumbá (MS)

Projeto da MT-060 é apresentado por vereadores de MS e MT para senadores Nelsinho Trad, Wellington Fagundes e deputado federal Vander Loubet

Além dos pedidos de ações de proteção ao Pantanal – devido à falta de chuva que poderá acarretar em mais incêndios neste ano - os vereadores da região pantaneira de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso levaram para os senadores Nelsinho Trad (PSD/MS), Wellington Fagundes (PL/MT) e deputado federal Vander Loubet (PT/MS) o projeto de Federalização da Transpantaneira, rodovia estadual MT-060 que liga Poconé (MT) a Corumbá (MS).





O percurso de quase 400 km é ainda de estrada de terra e segundo o secretário de Turismo de MT, Manoel Pereira Leite (Dodo), atende 37 pousadas da região. “O trecho mato-grossense ainda não é de responsabilidade do governo federal e, atualmente, a estrada, em períodos de chuva, fica intransitável”, comentou o secretário de turismo.





Os vereadores da região pantaneira, vereador de Anastácio Ademir Alves Guilherme; de Ladário, Bruno Emanuel Fonseca da Cruz, de Corumbá, Chicão Vianna; de Porto Murtinho, Rodrigo Fróes Acosta, solicitaram o apoio do senador Nelsinho Trad para o encontro com os parlamentares municipais e federais de Mato Grosso do lado pantaneiro em Brasília.





Ontem, o grupo sul-mato-grossense se reuniu com o secretário de Turismo do Mato Grosso. No encontro, por intermédio do senador Nelsinho Trad, contaram com a participação do deputado federal de MS, Vander Loubet (PT), que integra da Comissão do Pantanal na Câmara dos Deputados, e do senador Wellington Fagundes que preside a Comissão Temporária do Pantanal no Senado Federal. “Falamos sobre a preocupação com a falta de chuva no Pantanal. Das 12 medidas estabelecidas no nosso relatório da comissão, duas já estão sendo cumpridas e precisamos das demais como a prevenção”, explicou o senador Nelsinho Trad.





Federalização da Transpantaneira





A reunião, segundo o deputado Vander Loubet, foi produtiva para retomar a discussão sobre a federalização da transpantaneira, estrada que liga Poconé (MT) à Corumbá (MS). “Os dois governos em épocas anteriores já sinalizaram o interesse e, agora, vamos buscar esse projeto, porque encurtar distâncias, favorecer o corredor bioceânico por Murtinho”, comentou o deputado Vander Loubet.





Atualmente, a estrada tem 127 pontos de cimentos e não é pavimentada. Foi criada em 1970, antes da divisão de Mato Grosso, as obras da Rodovia Transpantaneira já eram consideradas um grande sonho de desenvolvimento para os moradores da região, segundo informações do secretário de Turismo do MT. “O objetivo era interligar o sul e o norte do Pantanal, além de unir duas importantes cidades, Poconé e Corumbá, assegurando assim a integração de toda a região”, explicou.





A construção à beira do Rio Cuiabá, em Porto Jofre, não teve mais continuidade desde 1976. “Os vereadores nos pediram hoje para a retomada desse antigo sonho, vamos buscar o entendimento entre os dois governadores de MS e MT e com o governo federal”, comentou o senador Nelsinho Trad.





















ASSECOM