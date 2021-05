Deputado Antônio Vaz apresenta Moção pelo falecimento da jornalista Márcia Caetano

Jornalista Márcia e sua filha faleceram em decorrência do coronavírus

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (18), Moção de Pesar aos familiares da sra. Maria Márcia Caetano e sua filha Isabel Moura, pelo falecimento de ambas ocorrido nos últimos dias, em Campo Grande MS, vítimas de complicações devido a Covid-19.





“Ambas deixam o legado de mulheres guerreiras e de muita fé em Deus. Hoje devemos aprender a lidar com a dor da perda e guardar em nossa memória e em nosso coração todas as boas lembranças. Que a compaixão divina traga conforto aos corações enlutados pela perda de pessoas tão especiais, exemplos de fé e solidariedade" explana Vaz.





Antônio Vaz lamenta profundamente a morte da jornalista. “Ela merece todo o reconhecimento desse mundo, ela nunca desistiu de nada, venceu tudo o que fez. Márcia passou pelo meu gabinete e deixou boas lembranças para toda equipe, com seu jeito extrovertido de ser, nos ensinou muito e com certeza deixará uma eterna saudade ao nosso time” comentou o deputado.





Márcia teve quatro filhos: Iara , Isabel , Carolina e Henrique Gabriel. Mãe amorosa e dedicada , superou todas as dificuldades e desafios para criar seus filhos com integridade e honra. A jornalista faria 63 anos no próximo dia 30. Isabel Moura, sua filha , herdou o caráter e altruísmo da mãe. Formada em direito, se dedicava como coach e usava suas redes sociais para incentivar pessoas.





Carreira





“Dona Márcia” era conhecida por ser talentosa e inteligente. Com vasta experiência na política, trabalhou como coordenadora de comunicação em três campanhas majoritárias no interior de Mato Grosso e no Ceará. Foram mais de vinte anos atuando nos bastidores de campanhas. A republicana sempre revelava sua paixão pelo partido Republicanos. Jornalista de formação e graduada em administração. Fez carreira na televisão, trabalhou como assessora de comunicação do Deputado Estadual Antônio Vaz na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e por último estava como assessora do Deputado Federal Aroldo Martins em Brasília DF.





ASSECOM