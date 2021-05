Morre o ex-senador Casildo Maldaner aos 79 anos

Ele lutava contra um câncer e estava internado desde o domingo (16) no Hospital de Caridade, em Florianópolis (SC)

© Waldemir Barreto/Agência Senado

O ex-senador por Santa Catarina Casildo Maldaner (MDB) morreu na noite desta segunda-feira (17) aos 79 anos. Ele lutava contra um câncer e estava internado desde o domingo (16) no Hospital de Caridade, em Florianópolis (SC).





Em 2018, o político se recuperou de um câncer que afetava o sistema nervoso central. Há três semanas, foi diagnosticado que o tumor havia voltado. Ele passou mal de sábado para domingo e foi levado ao hospital em estado grave.





Além de senador, Casildo Maldaner também foi governador e vice-governador de Santa Catarina, deputado federal, deputado estadual e vereador nos mais de 50 anos de carreira política.





Natural de Carazinho (RS), Casildo Maldaner se mudou com a família aos 2 anos de idade para Modelo, no Oeste de Santa Catarina, município onde, em 1962, aos 20 anos, foi eleito vereador. Após passagens pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e pela Câmara dos Deputados, Casildo Maldaner governou o estado de 1990 a 1991. Vice-governador na chapa eleita em 1986, ele assumiu o comando do executivo estadual depois que um câncer tirou a vida do então governador, Pedro Ivo Campos.





Foi eleito senador da República em 1994, assumindo o mandato na 50.ª legislatura (1995-1999). Reeleito, ficou no Senado até 2003. Em 2006 foi eleito primeiro suplente do senador Raimundo Colombo (DEM-SC) e retornou à Casa em janeiro de 2011, quando Colombo renunciou ao mandato para assumir o governo de Santa Catarina.





Em dezembro de 2014, anunciou a despedida do Senado e da carreira política após 52 anos em um pronunciamento no Plenário.





— Faço aqui uma dupla despedida. Encerro minha participação nas disputas eleitorais, iniciada em 1962 na pequena cidade de Modelo, no oeste catarinense, onde fui eleito vereador nos meus ainda verdes 20 anos. Desde então, tive a nobre missão, delegada pela vontade dos catarinenses, de representá-los.





No Senado, lutou pelo fortalecimento da Defesa Civil e por medidas de prevenção a desastres naturais. Foi relator da Comissão Temporária de Alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e da Medida Provisória (MP) 547/2011, que definiu a Política Nacional de Defesa Civil. Também apresentou projetos em benefício dos aposentados, das pessoas com deficiência e defendeu o fomento às energias alternativas e o fortalecimento das micros e pequenas empresas.





Casildo Maldaner era casado com Ivone e pai de três filhos — Josaine, Jandrey e Janiara.





Fonte: Agência Senado