Inscrições abertas para a 3ª edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engº Amauri Reigado

De 10 maio a 11 de junho é possível para as empresas do setor elétrico de todo o país - que praticam os conceitos de Gestão de Ativos em seu cotidiano - inscrever os trabalhos para a terceira edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engenheiro Amauri Reigado, que premiará as melhores práticas em gestão de ativos aplicáveis ao setor elétrico brasileiro.





As inscrições são permitidas aos colaboradores diretos ou contratados das companhias de energia e, além disso, haverá uma categoria especial, para participação das empresas do segmento elétrico de outros países





A cerimônia de premiação acontecerá durante o 8º EGAESE – Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico, em novembro deste ano.





Serviço:





O quê? 3ª edição do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engenheiro Amauri Reigado





Quando? Inscrições de 10 de maio a 11 de junho





Onde? Para ter acesso ao regulamento e inscrever-se, acesse Para ter acesso ao regulamento e inscrever-se, acesse este site





ASSECOM