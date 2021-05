CAPITAL| Paisagismo e câmeras ampliam Reviva Centro para 15 ruas da Cidade

As obras do micro centro, que fazem parte do programa Viva Campo Grande II, devem começar logo na próxima segunda-feira (10), com previsão de entrega em 15 meses, o projeto teve seus contratos assinados na última sexta-feira (30), por R$ 60.162.958,00.





A reforma do micro centro foi divida em dois lotes, que tem como linha divisória a Rua Rui Barbosa. Duas empresas irão cuidar das obras, a prefeitura assinou um contrato de R$ 33.454.340,97 com a DP Barros Pavimentação e Construção e outro de R$ 26.708.617,03 assinado com a Engepar Engenharia e Participações.





As obras irão contemplar 15 vias localizadas no centro da Capital, equivalentes a 21 km. De acordo com a Coordenadoria Especial da Central de Projetos, as ruas que receberão maiores mudanças serão a Rua Dom Aquino e a Rua José Antônio.





Na Rua Dom Aquino haverá a ampliação das, além do conjunto de mobiliário urbano igual, assim como realizado na Rua 14 de julho. Nas imagens abaixo é possível visualizar como a via deverá ficar após a reforma.





Já na Rua José Antônio, será implementado a aba nas esquinas, como já testado no pré-projeto, onde os locais foram pintados. As calçadas não serão alargadas, apenas adequadas.





Ainda segundo a Coordenadoria Especial da Central de Projetos, as abas serão implementadas para proporcionar uma melhor acessibilidade e espaço para os pedestres





As demais ruas comtempladas (veja no mapa abaixo) não receberão reformas estruturais, ou seja, tanto a via quanto as calçadas não devem aumentar ou diminuir. Neste caso as mudanças terão maio enfoque na parte tecnológica.