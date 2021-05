Way-306 faz campanha de apoio ao Movimento Maio Amarelo

Concessionária realiza campanha por um trânsito mais seguro durante o mês de maio

Com o objetivo de contribuir para um trânsito mais seguro e a redução de acidentes na MS-306, a Way-306 apoia e participa do movimento Maio Amarelo – uma ação internacional de mobilização e conscientização para a redução de acidentes no trânsito – realizando durante todo este mês uma campanha educativa e de segurança dirigida aos usuários da rodovia, moradores das cidades lindeiras e a seus colaboradores.





A proposta do Movimento Maio Amarelo, compartilhada pela concessionária, Agepan - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul e PMRv – Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul, que apoiam a campanha, é chamar a atenção sobre a importância da mudança de atitude nos deslocamentos, evidenciar que as mortes causadas por acidentes de trânsito precisam ser freadas e lembrar que cada um é responsável por mudar esse cenário adotando novos comportamentos.





O tema da 8ª edição do Movimento Maio Amarelo 2021, realizada nacionalmente pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, é “Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito” e traz uma a reflexão sobre atitudes que tem faltado nos últimos tempos em diversos ambientes de convivência: o respeito e a responsabilidade.





Para José Aurélio Ramalho, diretor presidente do Observatório, “a campanha de 2021 reflete bem toda nossa atual vivência no trânsito: muita impaciência e intolerância. É preciso parar e refletir como o trânsito representa o nosso atual estado de espírito. Por isso, o Maio Amarelo quer fazer pensar: será que é preciso ser assim?”, conclui Ramalho.





Durante o mês de maio, a Way-306 divulga a campanha aos motoristas que trafegam pela MS-306 por meio de outdoors instalados na rodovia; cartazes nas cabines de pedágio e nas SAUs – bases operacionais e de atendimentos aos usuários; e banners eletrônicos em seu site ( www.way306.com.br ). Ao passarem nas praças de pedágio, os motoristas receberão como brinde um Lixocar – saquinho de lixo para veículos, com mensagem alusiva à campanha, e a Revista 306, publicada pela Way-306.





Participação dos colaboradores - Todos os colaboradores da concessionária usarão um laço amarelo no cordão do crachá, adotado para a campanha por ser a cor de advertência no trânsito e simbolizar o engajamento e apoio a campanha. A fachada da Sede administrativa da Way-306, em Chapadão do Sul, também ganha iluminação amarela, estimulando os colaboradores e o público em geral a serem agentes multiplicadores do respeito, educação, gentileza e prudência no trânsito; valores que precisam ser praticados no trânsito.





“Vivemos uma crise ética na sociedade brasileira, na qual a violência cotidiana no trânsito é vista com indiferença e os interesses individuais se sobrepõem aos coletivos. Para compartilhar o espaço público no trânsito é imprescindível que as pessoas aprendam a conviver; aprendam a pensar de forma coletiva, em favor do bem comum. Daí a importância da campanha e de se resgatar e praticar valores que mudem esse cenário”, ressalta o diretor-presidente da Way-306, Paulo Nunes Lopes.





Sobre a Way 306 - A Way-306





Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Sobre o Grupo Way





O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda. e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura GLP, e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).





ASSECOM