Advogado preso por feminicídio é transferido para hospital de Dourados

Alexandre França pessoa teve um mal estar na delegacia de Nova Andradina, quando foi preso

O advogado, de camisa xadrez, em meio a viaturas policiais ©Nova News

Preso desde sábado por envolvimento no assassinato de Fernanda Daniele de Paula Ribeiro dos Santos, 36 anos, o advogado Alexandre França Pessoa, 42 anos, está sendo transferido de hospital de Nova Andradina para Dourados. Ele está internado desde sábado, quando passou mal na delegacia de Polícia Civil, durante o cumprimento do mandado de prisão.





A transferência está sendo feita sob escolta policial, do hospital da Cassems em Nova Andradina. O destino não foi informado, mas deve ser a unidade de saúde do plano de saúde em Dourados.





Alexandre está em prisão temporária de 30 dias, concedida pela Justiça a partir dos elementos da investigação que o apontaram como suspeito da morte de Fernanda. É suspeito de feminicídio.





A vítima foi degolada e teve o corpo abandonado à beira da rodovia MS-276. Foi encontrada em plantação de milho, na quinta-feira (29).





A partir da identificação, houve buscas na casa da vítima, que levaram ao notebook dela com conversas indicando suspeitos.





Dez pessoas foram ouvidas, entre elas o advogado, que acabou preso no sábado. Os dois foram namorados.





O delegado do caso, Filipe Davanso, de Batayporã, informou que os trabalhos seguem, com análise do material apreendido e a espera por laudos, entre eles o necroscópico.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Marta Ferreira (Colaborou Marcos Donzelli, de Nova Andradina)