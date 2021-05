Assomasul e Famasul discutem ações conjuntas na área rural

Os diretores do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni e Frederico Stella, se reuniram nesta quinta-feira (6) com o presidente da Assomasul, Valdir Júnior, para discutir ações conjuntas em torno de investimentos na área rural dos municípios de MS.





A ideia é desenvolver uma parceria para captação de recursos e atuação em duas frentes importantes: Agricultura Familiar e Comunidades Quilombolas.





Na prática, as duas entidades pretendem unir forças para pleitear ações junto aos governos federal e estadual para investir na agricultura familiar e em infraestrutura, como manutenção das estradas vicinais, reformas e construção de pontes.





Durante a reunião, o presidente Valdir Júnior colocou a Assomasul à disposição da Famasul, destacando que a união entre as duas entidades é muito importante no sentido de incrementar políticas públicas voltadas ao setor agrícola dos 79 municípios do Estado.





A reunião, segundo o diretor-geral da Assomasul, Rogério Rosalin, presente ao encontro, foi motivada pela ministra Tereza Cristina (Agricultura), durante encontro recente com os prefeitos em Brasília.





A ministra entende que essa parceria é fundamental para o encaminhamento de projetos nesse sentido.





TITULA BRASIL





Na última terça-feira (4), o presidente Valdir Júnior e um grupo de prefeitos se reuniram com a ministra Tereza Cristina, para tratar de um o assunto considerado importante para Mato Grosso do Sul e para todo o País: o Programa Titula Brasil, cujo objetivo é a regularização fundiária no país.





A intenção da Assomasul é acelerar a efetivação do programa Titula Brasil em âmbito estadual.





Lançado oficialmente em 10 de fevereiro pela ministra, o programa foi amplamente discutido com os gestores locais no fim de março por meio de videoconferência com a ministra, que representa o Estado no governo Jair Bolsonaro.





A ideia é que onde existir terras rurais da União aptas à regularização fundiária ou assentamentos da reforma agrária os municípios já podem acessar a página do Titula Brasil para preencher o formulário de adesão ao programa.





Durante a reunião, a ministra ressaltou que o objetivo do programa é ampliar o alcance dos serviços do Incra e agilizar os processos de regularização fundiária por meio de acordos de cooperação técnica com prefeituras.





Por: Willams Araújo