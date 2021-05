Assomasul e Fundesporte discutem parceria visando realização da 17ª Copa Assomasul

Cancelada em outubro do ano passado por causa da pandemia da Covid-19, a Copa Assomasul de futebol voltou à pauta de reunião da diretoria da entidade municipalista que analisa com cautela a possibilidade de realizar a 17ª edição do maior campeonato amador do Centro Oeste.





Tudo vai depender, no entanto, do cenário da pandemia que impactou fortemente em várias atividades, principalmente no meio esportivo.





O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Valdir Júnior, e o diretor Esportivo da entidade, prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, se reuniram na manhã desta quinta-feira (6) com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, para traçar estratégia em torno do possível retorno da competição, que reúne servidores públicos municipais e que faz parte do calendário de eventos da entidade.





Durante a reunião, discutiu-se a possibilidade de a competição ser aberta na segunda quinzena de julho com apoio da Fundesporte, que se prontificou a elaborar um plano de biossegurança, incluindo testagens nos atletas e também nos diretores esportivos de todas as delegações nos dias de jogos, sempre aos fins de semana.





O campeonato amador, além da Fundesporte, conta todo ano com importantes patrocinadores. A 16ª edição, por exemplo, teve a parceria do Confaz-M/MS, Cassems, Sanesul, B&C Construtura, Fundesporte e Topper (bola fabricada em Vicentina-MS.





CANCELAMENTO





Aberta oficialmente em 7 de março de 2020 na cidade de Dois Irmãos do Buriti, equipe que conquistou a 16ª edição do campeonato, em 2019, as partidas válidas pela 17ª Copa Assomasul foram suspensas no dia 16 do mesmo mês em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.





Apenas três rodadas foram realizadas nas cidades Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e Bela Vista.





A finalidade da Copa Assomasul é o intercâmbio entre os municípios sul-mato-grossenses, quando os servidores públicos, entre atletas e dirigentes, visitam várias cidades, trocam experiência e têm momentos de lazer.





O grande campeão da 16ª edição foi Dois Irmãos do Buriti, após bater Bela Vista na final. Antônio João garantiu a terceira e Campo Grande a quarta colocação.





HOMENAGENS





O governo do Estado, por meio da Fundesporte, é um dos principais parceiros do evento esportivo, criado durante o mandato de Reinaldo Azambuja, época em que ele presidia a Assomasul (2001 – 2003) e era prefeito de Maracaju.





Em 19 de dezembro de 2017, Reinaldo e Marcelo Miranda receberam uma placa das mãos dos coordenadores da competição em homenagem pelo apoio institucional dado à Copa Assomasul.





Marcelo Miranda recebeu a mesma homenagem em dezembro de 2019, última edição da Copa antes da paralisação.





Por: Willams Araújo