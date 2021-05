PARANAÍBA| Município busca por apoio para obras e Aterro Sanitário

Em Campo Grande na última quarta-feira, 05, o prefeito Maycol Queiroz acompanhado do procurador jurídico Dr. Marcelo Facin, do auditor fiscal Vitor Hugo Almeida e do vereador Dr. Andrew Robalinho, teve audiências para tratar sobre diversas obras de interesse da municipalidade, bem como aquisição de equipamento para o Aterro Sanitário.





De acordo com o Chefe do Poder Executivo, os convênios de repasses ultrapassam R$ 2 milhões de investimentos em pavimentação e drenagem nas áreas do Município.





As tratativas iniciaram na terça-feira, 04, com os representantes de Paranaíba, na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos.), que trataram sobre convênio estadual que contempla pavimentação e drenagem nas ruas do Município. Estiveram presentes, o auditor fiscal, o procurador jurídico e o engenheiro civil Neusvar Chaves. O convênio ultrapassa o valor de R$ 500 mil.





Já na quarta-feira, acompanhados do prefeito, ocorreu uma audiência com o Procurador Jurídico do Estado de MS, Dr. Wagner Garcia, para tratar de questões jurídicas que permitirão liberar as obras de drenagem e resolver os problemas de enchentes da região do Mercado Costa. Estes convênios totalizam mais de R$ 2, 1 milhões.





Na Agesul, em audiência com o assessor de gabinete da Governadoria, Juvenal Neto e com o subsecretário de Infraestrutura e Diretor da AGESUL, Dr. Harley Carivina, foi solicitada a iluminação do Aeroporto Municipal, recursos para construção de pontes de alvenaria, pavimentação asfáltica das rodovias estaduais MS 483 e MS 310 e um equipamento modelo D6 para atender o Aterro Sanitário.













ASSECOM