RIBAS DO RIO PARDO| Secretaria de Assistência Social conclui curso de produção de pães e salgados do SENAR

Curso foi realizado na sede do CRAS

A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), concluiu no último sábado, um curso de produção de pães e salgados do SENAR, com o objetivo de capacitar pessoas na fabricação desses produtos visando proporcionar geração de emprego e renda para melhoria da qualidade de vida de pessoas assistidas pela rede de Assistência Social.





O curso em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e SENAR, teve carga horária de 24h, sendo realizado do dia 20 a 22 de maio, contando com 09 participantes.





Conforme dados da indústria alimentícia, a produção de pães e salgados pode ser muito lucrativa, com rendimento superior a três vezes o custo da produção. Por isso, o curso capacita para o aprendizado prático de como realizar esses alimentos com qualidade, que permitem aos participantes empreenderem no ramo e ter o próprio negócio e renda, atendendo uma forte demanda no setor de alimentação.





O Prefeito João Alfredo esteve presente, parabenizando as alunas pela busca por mais conhecimento técnico e agradeceu a equipe de servidores envolvidos na realização do curso e parcerias com SENAR e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.





Francisco Ferreira de Souza, professor instrutor do SENAR comentou sobre o curso “tentamos passar para eles informações sobre a produção de pães e salgados, passando a necessidade de se organizar para quando for montar o seu negócio, ele montar de uma forma organizada e bem planejada”, e acrescentou “hoje não adianta você saber fazer, a pessoa tendo bastante experiência e um pouco de prática pega uma receita na internet e faz qualquer pão. Agora você conduzir o seu empreendimento de forma organizada é o complicado, transformar em negócio. Tem que ver até uma mesinha que você coloca ali na praça é uma empresa e tem que ser administrada como tal”.





ASSECOM