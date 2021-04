Três municípios de MS comemoram data de fundação nesta sexta-feira (30)

Novo Horizonte do Sul, de quase 5 mil habitantes, vista do alto ©DIVULGAÇÃO

Três municípios de Mato Grosso do Sul comemoram aniversário nesta sexta-feira (30). A data de é de celebração para os moradores de Novo Horizonte do Sul, Japorã e Nova Andradina.





Novo Horizonte do Sul está a 326 km de Campo Grande e faz parte da microrregião de Iguatemi, na região sudoeste do Estado. A população é estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 4,8 mil habitantes.





A importância sócio-econômica do assentamento, composta por barracos, escolas, igrejas, mercados, lojas, e farmácias e açougues levou a criação do município.

Igreja é um dos atrativos do município de Japorã ©DIVULGAÇÃO

Japorã está localizada a 466,6 km de Campo Grande, no extremo sul do Estado, fronteira do Brasil com o Paraguai. O censo demográfico aponta que o município conta com 8,2 mil habitantes.





O vilarejo foi criado em 1953 por famílias do interior paulista que foram a região para a exploração da agricultura. Seu nome em tupi-guarani significa “aquele que é bonito”.





O município é impulsionado pela produção de soja, mandioca, milho, amendoim, algodão, além da valorização da agricultura familiar e de assentamento que ajudam a mover a economia local.





O dia também é de celebração em Nova Andradina, a 300 km da Capital. O município comemora 62 anos após se desmembrar da comarca de Rio Brilhante. A população é estimada em 45,5 mil habitantes.





O fundador do município é o pecuarista Antônio Joaquim de Moura Andrade (1889-1962), o mesmo colonizador de Andradina, no interior paulista.

Vista aérea de Nova Andradina, localizada a 300 km da Capital ©DIVULGAÇÃO

A cidade nasceu com uma gleba da Fazenda Baile. Outras propriedades rurais foram loteadas, ajudando a povoar a região com famílias paulistas, mineiros, paranaenses e nordestinas.





Conhecida como “Capital do Vale do Ivinhema”, Nova Andradina está localizada na confluência de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.







