BATAGUASSU| Prefeitura executa melhorias em praças públicas

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) está executando melhorias nas praças públicas do município.





De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara, após um levantamento sobre a situação dos espaços públicos, o município iniciou serviços de manutenção como pintura de bancos e meios – fios, limpezas diversas, podas de árvores, aplicação de herbicidas entre outras melhorias. “Por determinação do prefeito Akira, estamos realizando esse trabalho de revitalização com apoio dos servidores da Seinfra para deixar as praças mais organizadas, limpas e atrativas aos munícipes”, comentou a secretária.





A primeira praça a receber as melhorias é a praça “Prefeito Ladislau Deak Filho” popular Praça do Redondo (imediações do ESF Central). Os serviços serão estendidos para as demais praças do município.

ASSECOM