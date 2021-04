DOURADOS| Prefeitura realiza patrolamento em vias das aldeias do município

Secretaria de Obras aguarda autorização da Funai para fazer o cascalhamento das ruas

Além do patrolamento, as vias serão cascalhadas ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Dourados, através da Semop (Secretaria Municipal de Obras), realizou o patrolamento das aldeias do município. Ao final do serviço, mais de 50 quilômetros estarão nivelados nas localidades. Atualmente, as ações contemplam as vias da aldeia Jaguapiru.





De acordo com o secretário municipal de Obras, Luís Gustavo Casarin, as ações buscam melhorar o acesso para o tráfego de motos e carros realizados pela comunidade. “Nós recebemos essa demanda da comunidade e estamos realizando melhorias em todas as áreas das reservas indígenas. Isso gera uma melhoria direta para a comunidade, que consegue ter esse acesso facilitado”, aponta.





As ações tiveram início com o patrolamento, mas a prefeitura aguarda a autorização da Funai (Fundação Nacional do Índio) para realizar o cascalhamento das vias e moldar as calhas de contenção nas margens das pistas. O material, cascalho, é retirado da aldeia para ser utilizado em benefício da comunidade.





Segundo o prefeito Alan Guedes, as ações buscam garantir que toda a comunidade seja beneficiada. “São coisas simples que não eram realizadas há alguns anos. Foi um pedido da comunidade que buscamos atender da melhor forma possível, pensando em todos aqueles que moram nas reservas e precisam se locomover”, destaca.





ASSECOM