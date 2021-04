TRÊS LAGOAS| Saúde explica prazo de 14 dias entre vacinas da gripe e COVID-19

Em tempos de pandemia, onde as pessoas estão sendo vacinadas contra o novo Coronavírus, de acordo com idades e classificações, a Campanha Nacional contra a gripe Influenza A –H1N1 entra em ação para imunizar a população, principalmente os grupos prioritários (crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde, outros).





Neste sentido, existe uma orientação dos órgãos de saúde referente ao tempo de aplicação entre uma vacina e outra. A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, orienta que o cidadão deve esperar 14 dias entre as doses contra COVID e H1N1.





“Para que cada vacina tenha eficácia no organismo do ser humano, é necessário respeitar o prazo de 14 dias entre uma aplicação e outra, caso contrário, pode não surtir efeitos”, explicou Humberta.





No caso das vacinas CORONAVAC e ASTRAZENECA, a pessoa pode ser vacinada contra a gripe entre ou após as duas aplicações, mas deve esperar o prazo de 14 dias entre as doses.





Já a vacina OXFORD, como o prazo entre a primeira e segunda dose são 12 semanas, o paciente pode tomar a vacina contra H1N1 14 dias após a primeira dose ou 14 antes da segunda dose.





Humberta orienta que, “a pessoa que for à Unidade de Saúde deve informar a data da última vacina tomada (CORONAVIRUS OU INFLUENZA) e agendar a data da próxima dose”, conclui.





ASSECOM