Deputado Antônio Vaz quer incluir pessoas com Síndrome de Down em grupo prioritário para vacinação da Covid-19

Deputado Antônio Vaz (Republicanos) ©ARQUIVO

Deputado Antônio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão plenária desta terça-feira (13), o Projeto de Lei que Inclui as Pessoas com Síndrome de Down e com deficiências entre os grupos prioritários para a imunização no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.





De acordo com a matéria, de autoria do deputado Antônio Vaz, a inclusão a que se refere esta lei persistirá enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), e a Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020.





"Pessoas com Síndrome de Down, devido suas especificidades cognitivas e condições genéticas, são pessoas extremamente vulneráveis neste cenário de acentuado processo de propagação do vírus Sars-Cov-19, que tanto têm acometido milhões de brasileiros levado ao óbito mais quase 250.000 pessoas até março de 2021", afirmou Vaz.





ASSECOM