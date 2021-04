BATAGUASSU| Município manifesta interesse em doses de H1N1 do Instituto Butantan

No mês de março, a Prefeitura de Bataguassu sinalizou o interesse em receber do Instituto Butantan doses extras da vacina H1N1 para a imunização de toda a população. O Instituto, principal produtor de imunobiológicos do país, realiza a vários anos a doação de doses remanescentes ao município em apoio a campanha de vacinação contra gripe Influenza.





“Já fizemos esse pedido ao Instituto Butantan e estamos aguardando o retorno. Sabemos que a prevenção é muito importante especialmente pela proximidade do inverno. Queremos trazer tranquilidade a toda população com a distribuição da vacina”, informa o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB).





A campanha de vacinação contra o vírus da influenza A (H1N1) teve início ontem (12/04), atendendo crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e trabalhadores da área da saúde.





Para o início da campanha, o município recebeu 850 doses da vacina por parte do Ministério da Saúde para atender todo o território de Bataguassu e Distrito de Nova Porto XV.





A imunização está sendo feita nas unidades de saúde, no horário normal de atendimento ao público: das 7 às 11 horas (horário de Brasília); e das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





Para receber a dose, é preciso ir até a sua unidade de saúde de referência com a caderneta de vacinação, cartão SUS, comprovante de residência e CPF.





A secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, reforça a necessidade da população em aderir as campanhas de vacinação propostas pelo Governo Federal. “As vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde e agem principalmente como proteção para que não haja complicações em determinados casos”, comenta.





Juliana salienta ainda que pessoas que tomaram a vacina da Covid-19 terão que aguardar 14 dias para receber a dose da vacina H1N1. “Pensando desta forma, o Ministério da Saúde está priorizando inicialmente a vacinação de crianças, gestantes e trabalhadores da saúde para a campanha da H1N1”, finaliza.





ASSECOM