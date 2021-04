TRÊS LAGOAS| Guerreiro realiza entrega de 28 veículos para reforçar frota e trabalho das secretarias da Prefeitura

Nesta segunda-feira (26), o prefeito Angelo Guerreiro realizou a entrega de 42 veículos para reforçar os trabalhos e atendimentos das secretarias da Prefeitura de Três Lagoas.





Entre leves e pesados, estes veículos vão compor as frotas já em atividades e substituir àqueles que já não têm condições de uso.





De acordo com a coordenadora do departamento de frotas, Theila Costa Silva, os veículos adquiridos com recursos próprios são:





02 caminhões basculantes, 02 tratores LS, 02 tratores Massey Ferguson, 12 motocicletas Yamaha xtz 150cc, 01 roçadeira mecanizada, 01 grade aradora e 02 bobcat. O valor do investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.





Por meio de emendas, Três Lagoas recebeu 03 micro ônibus escolares no valor de R$ 193.632,00 cada (advindo do FNDE). O convênio com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) garantiu 01 motoniveladora no valor de R$ 499.975,00. Pela Sudeco, a Cidade recebe 01 pá carregadeira, 01 grade aradora e 01 roçadeira mecanizada, valor aproximado de R$ 362 mil.

Na ocasião, Guerreiro defendeu a necessidade destes veículos e equipamentos para integrar o trabalho de infraestrutura e transporte no Município.





“Desde o início da nossa gestão, sempre prezamos pela excelência do serviço executado e prestado em prol da nossa população, assim como a satisfação dos funcionários que operam estes veículos. Demos adeus às máquinas em más condições, assim como aos veículos alugados. Hoje, com frota própria e renovada, vemos o avanço do nosso trabalho, graças a participação de cada um de vocês”, disse.





Os veículos serão distribuídos entre as secretarias de Administração, Saúde, Educação e Cultura, Meio Ambiente e Agronegócio, Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Participaram do ato, os secretários Gilmar Tabone (Administração), Ângela Brito (Educação), Adriano Barreto (Infraestrutura), Celso Yamaguti (Meio Ambiente) e os vereadores Cassiano Rojas Maia, Issam Fares Junior, Tonhão, Adriano Rodrigues, Silverado, Evalda Reis, Charlene Bortoleto e Sirlene dos Santos.





ASSECOM