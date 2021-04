TRÊS LAGOAS| Lideranças do Município se reúnem com AICL para Diagnóstico Consultivo do Plano Municipal de Turismo da Cidade

A Associação Integra Costa Leste (AICL) realizou na manhã desta segunda-feira (26), uma reunião com Lideranças para diagnóstico consultivo do Plano Municipal de Turismo de Três Lagoas.





Entre as lideranças presentes no encontro estavam o diretor de Turismo, Rodrigo Fernandes, o presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Stênio Congro; o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI), Fernando Jurado; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo), Sueide Torres; o gerente do SENAC, Ivan Murgi e os Consultores Externos da AGRICON, Lívia e Hudson.





Entre os assuntos discutidos na reunião estavam apresentação das informações do Termo de Referência e as expectativas da proposta a ser apresentada para a Prefeitura para início dos trabalhos voltados ao Desenvolvimento do Turismo local.





De acordo com o diretor de Turismo, Rodrigo Fernandes, a reunião foi importante para estabelecer uma parceria conjunta com a sociedade civil organizada e com a iniciativa privada uma vez que o sistema S tem condições e capacidade de nos ajudar e estruturar as políticas de turismo em nossa Cidade.





“Precisamos ter um diagnóstico e compreender quais são os equipamentos e produtos de turismo que temos para evoluir com essas potencialidades através de um amplo trabalho, seja traçando uma estratégia para formação e capacitação de entidades turísticas e auxiliando ou na existência de uma política consistente de turismo que faça com que nos organizemos e valorizemos esses potenciais para trabalhar da melhor forma”, disse.





ASSECOM