Senadora Soraya Thronicke destina R$ 500 mil à Associação Refúgio dos Bichos e ao CCZ de Dourados

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

Preocupada com a defesa dos animais, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) destinou R$ 500 mil em emenda ao Orçamento Geral da União deste ano para a Associação Protetora dos Animais Refúgio dos Bichos e para o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), do município de Dourados. A Refúgio dos Bichos vai receber R$ 250 mil para investir em ações de castração de cães e gatos domésticos abandonados e de pessoas sem condições financeiras para custear o procedimento particular, e também para os demais cuidados, enquanto a Prefeitura vai utilizar os outros R$ 250 mil para reformar a atual sede do CCZ localizada na Rua G 20, QD A, no Bairro Jardim Guaicurus.





Segundo Soraya Thronicke, o recurso vai garantir a proteção dos animais do município que sofrem com maus tratos, além de retirar das ruas os que são abandonados. “Quem me conhece sabe do meu amor pelos bichos e que sempre cobrei punição mais severa para quem os maltrata. É preciso lembrar também que cuidar desses animais é uma questão de saúde pública. Não podemos deixar a cidade tomada por animais nas ruas, muitas vezes doentes, sem abrigo e sem alimentação. Temos que dar suporte a quem realiza esse trabalho de resgate e cuidado com tanta dedicação e amor”, defende.





A parlamentar sul-mato-grossense acrescenta que a emenda atende a uma solicitação do presidente do PSL de Dourados, Mauro Thronicke, que foi candidato a prefeito nas eleições do ano passado e, durante a campanha, ouviu a demanda da diretoria da Refúgio dos Bichos. “Ele me trouxe esse pedido da Associação, que também solicitou recursos para a reforma do CCZ de Dourados, que precisa de uma reestruturação há anos para poder receber melhor os animais da cidade”, pontuou, informando que o recurso será disponibilizado até julho deste ano.





Funcionando há 8 anos em Dourados, e resgatando entre 100 e 150 cães e gatos por ano, a Associação Protetora dos Animais Refúgio dos Bichos agradece a preocupação da senadora com a situação dos animais abandonados da cidade e reforça que o recurso será utilizado para procedimento de castração, bem como na compra de insumos. No caso do CCZ, o dinheiro vai para reforma total da sede, construção de mais baias para separar os animais doentes dos animais saudáveis, melhoria das demais estruturas e aquisição de insumos e ração para alimentar os cães e gatos atendidos pelo Centro de Zoonoses.

















ASSECOM