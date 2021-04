TRÊS LAGOAS| 15ª Semana Municipal de Trânsito terá lives pelo Instagram e fixação de cartazes e faixas pela Cidade

Começa hoje, segunda-feira (26), a programação de ações da 15ª Semana Municipal de Trânsito, em Três Lagoas. O Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) definiu a transmissão de cinco lives pelo Instagram oficial do Departamento, com temas diferentes a cada dia, sendo:

Segunda (26) – Alteração de vias Terça (27) – Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro Quarta (28) – Transporte de Crianças Quinta (29) – Ciclistas Sexta (30) – Serviços de Deptran

Serão também fixadas faixas e cartazes nos principais pontos de Três Lagoas com orientações e mensagens de conscientização no trânsito. De acordo com a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Feliciano, este ano não haverá panfletagem e ações públicas devido às medidas preventivas contra a contaminação pelo novo coronavírus.





“Tivemos que cancelar ciclos de palestras que periodicamente fazemos em empresas por causa da pandemia. Com isso, realizaremos a entrega de kits informativos para serem distribuídos entre os funcionários e, a empresa que deseja receber os kits, pode entrar em contato com o Departamento pelo telefone (67) 3929-9959”, acrescentou Caroline.





A coordenadora chama a atenção da população para a importância das informações que serão prestadas nas lives.





“Manteremos a campanha apenas online e é importante que a população assista nossas lives, pois, estaremos discutindo as novas mudanças na legislação de trânsito, assunto que ainda gera muitas dúvidas, além das mudanças nas vias municipais e missões do nosso departamento”, complementou.





As lives acontecem de hoje até sexta-feira, sempre às 16h pelo Instagram e ficarão disponíveis na página oficial do Departamento de Trânsito.









ASSECOM