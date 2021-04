Deputado Renato Câmara realiza debate virtual sobre Segurança Pública na pandemia

deputado Renato Câmara (MDB)

TV ALEMS, Em comemoração à Semana Estadual da Segurança Pública, haverá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) um debate virtual transmitido ao vivo com o tema: Desafios da Segurança Pública em Tempos de Pandemia. Proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB), a live acontece nesta quarta-feira (28) às 15h, com transmissão simultânea pelo Facebook da Casa de Leis Rádio ALEMS e também pelo Youtube do Parlamento.





O objetivo principal é estimular o debate e a parceria entre órgãos do poder público e a sociedade civil na luta por segurança e qualidade de vida da população. “Os problemas relacionados ao crescimento das taxas de criminalidade e ao aumento da sensação de insegurança da população, sobretudo nos grandes centros urbanos, ganharam visibilidade pública e espaço nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Nesse sentido, a Semana de Segurança Pública oportuniza condições para análise e propostas de ideias e ações que devem fortalecer o setor no Estado”, destacou Câmara.





Para o debate, está prevista a participação de representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados e da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.





Semana Estadual da Segurança Pública





Instituída por meio da Lei 4.933/2016 , a Semana Estadual da Segurança Pública visa estimular discussões sobre a importância do papel dos agentes de Segurança Pública estadual no meio social. Também reflete sobre a importância de observar as regras de conduta preconizadas e/ou penalizadas pela legislação, além de outras ações junto à sociedade. A lei, de autoria do deputado Renato Câmara, prevê a comemoração da Semana, anualmente, de 15 a 21 de abril de cada ano.





ASSECOM