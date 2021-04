CAPITAL| Prefeitura promove Funsat intinerante e reafirma compromisso com o desenvolvimento social e econômico

©Denilson Secreta

O sábado (24) foi a vez do Distrito de Rochedinho receber a ação Funsat Itinerante, com mais de 35 vagas ofertadas através da parceria com o Grupo Pereira, para início imediato e 628 disponíveis pela Funsat, os moradores da região prestigiaram o evento que contou com a participação de várias secretarias parceiras.





Segundo o prefeito Marquinhos Trad a pandemia tem causado sofrimento e desemprego, mas, a Prefeitura de Campo Grande está a todo momento em busca de oportunidades para dar condições às pessoas e devolver a dignidade.





“A nossa manhã hoje é para dar mercado de trabalho para as pessoas aqui do Distrito de Anhanduí, essa pandemia tem prejudicado a economia e tem deixado muitos desempregados, a Prefeitura de Campo Grande em busca da multiplicação de oportunidades nos lugares mais distantes da nossa cidade para dar condições para que as pessoas criem e eduquem suas famílias através da força do trabalho. Aqui serão mais de 30 empregos diretos já com começo na próxima semana, com ônibus do Grupo Pereira, levando e trazendo seus trabalhadores”.





A vice prefeita Adriane Lopes, destacou a importância do trabalho na transformação da vida das pessoas. “Foi uma manhã especial e inédita aqui no Distrito de Rochedinho, a Funsat Itinerante e outras secretarias trouxeram desenvolvimento e oportunidade de emprego, com mais de 30 vagas de emprego com o desafio de transformar vidas”.





O Subprefeito do Distrito Silvio Santos contou que os moradores da região são carentes de emprego, já que o Distrito é pequeno. “Essa ação é algo inédito para o Distrito, porque somos carentes de emprego, somos pequenos e não temos comércio suficiente para empregar a todos, o ônibus também é uma dificuldade para nós. Agora com a parceria da Prefeitura através da Funsat, Grupo Pereira e todas as secretarias envolvidas, ficou ótimo. São oportunidades de emprego destinadas para o distrito e com transporte”, destacou.





Com várias oportunidades para o primeiro emprego, já que o Grupo Pereira possui ofertas que não exige experiência, Beatriz Barbosa da Silva Porto 18 anos, saiu muito feliz, consegui seu primeiro registro. “Estou muito feliz, esse será o meu primeiro emprego, nós estamos precisando disso, aqui no Distrito é muito difícil conseguir um emprego, quase não temos comércio e campo grande é distante, mas quando fiquei sabendo que iria ter um ônibus para nos levar para trabalhar, fiquei ainda mais feliz. Estou saindo contratada”.





A parceria com o Grupo Pereira foi firmada com objetivo de fomentar oportunidades de empregos para os moradores da região, principalmente em ano de pandemia mundial. De imediato foram oferecidas 100 vagas para as funções de repositor, caixa, auxiliar de armazém, auxiliar de descarga, operador de empilhadeira e técnico de manutenção, com salários que variam de R$ 1.144,00 a R$ 2.609,00.





De acordo com o diretor-presidente da Funsat Luciano Martins a Prefeitura de Campo Grande Firmou algumas ações juntamente com o Grupo Pereira, dentre elas a Funsat Itinerante específica para os dois distritos. “Em Anhanduí foram oportunizadas mais de 55 vagas e Rochedinho, com mais de 35 vagas de emprego para início imediato. O diferencial dessa parceria são os dois ônibus ofertados pela Prefeitura e um ônibus ofertado pelo Grupo Pereira, o transporte visa o deslocamento desses trabalhadores e o retorno com segurança para suas residências. Com isso a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico da nossa Capital”.





Francislei Galdino da Silva, diretor da Escola Agrícola Barão do Rio Branco, disse que o Distrito apesar de ser pequeno é muito bem estruturado, só o que falta é emprego, mas agora com essa parceria as demandas serão preenchidas. “Uma das grandes demandas do distrito é a falta de emprego, então essa parceria entre a Prefeitura através da Funsat com o Grupo Pereira, vai suprir essa demanda da comunidade. Isso é histórico, tem mais de 18 anos que estou aqui e nunca aconteceu algo parecido, uma oferta de emprego vasta”.





Um dos exemplos é a Crislaine Pereira de 25 anos natural de Rochedinho, ela estava desempregada há dois anos e conseguiu um emprego de operadora de caixa na ação. “Graças a Deus a Funsat trouxe essa oportunidade de emprego, eu estava fazendo bico há dois anos, hoje estou saindo com minha carteira assinada e com segurança de um trabalho no Grupo Pereira”.





A ação que contou com o apoio das Secretarias parceiras (Agetec, Semu, Sectur, Subjuv, Segov, Procon, Sedesc, Junta de Serviço Militar e Planurb), realizou um total de 84 atendimentos, 37 pela Funsat, desses, 25 foram encaminhados para o mercado de trabalho e 18 foram contratados pelo Grupo Pereira.





A subsecretária de Políticas para a Juventude Laura Miranda disse que essa parceria é muito importante, pois vai de encontro com o que a Subjuv acredita. “Para a Subjuv essa parceria é de extrema valia, porque vai totalmente ao encontro do que a gente proporciona para os jovens de Campo Grande, a qualificação e a capacitação, não resolve só ter as vagas, precisamos do jovem capacitado e do empregado capacitado para favorecer a empresa pela qual ele atua. Por isso estamos aqui e sempre estaremos à disposição”.





Max Freitas Secretário Municipal de Cultura e Turismo, levou entretenimento para ação, com pintura facial para as crianças, algodão doce, pipoca e muito mais. “A Sectur pensa na criança e na mãe, que vem em busca de um emprego e pode deixar seu filho fazendo uma pintura facial, recebendo uma contação de história, ganhando um mimo como algodão doce e pipoca, porque principalmente nesse período de pandemia, ganhar um mimo da vida é muito importante também, e assim estamos seguindo nesse projeto juntamente com a Funsat”.





O Analista de Indicadores do Grupo Pereira, Gilmar Garcia da Silva, falou do privilégio de participar de algo inédito, Gilmar contou também que essa parceria deve se repetir. “Para nós é um privilégio estar junto com a Funsat e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesse momento especial, já que é inédito nos Distritos. Esperamos que essa parceria seja a primeira de muitas que virão”. Finaliza o Analista.





ASSECOM