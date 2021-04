Projeto do deputado Antônio Vaz institui Abril azul no Calendário Oficial de Eventos do Estado

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou na sessão remota desta terça-feira (20), o Projeto de Lei que institui o “ABRIL AZUL” no Estado de Mato Grosso do Sul.





Se aprovado a proposta fica instituído e incluído, no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado, previsto na Lei no 3.945, de 4 de agosto de 2010, o “ABRIL AZUL”, voltado para a conscientização sobre o autismo.





As campanhas de conscientização serão realizadas anualmente, durante o mês de abril, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre o Transtorno do Espectro Autista. O Poder Executivo determinará quais secretarias realizarão tal ato, bem como promover a iluminação ou decoração de espaço com a cor azul, como uma forma de chamar a atenção da população sobre o tema.





“O autismo é um problema psiquiátrico que costuma ser identificado na infância, embora os sinais iniciais às vezes aparecem já nos primeiros meses de vida, o distúrbio afeta a comunicação e capacidade de aprendizado e a adaptação da criança. Os autistas apresentam o desenvolvimento físico normal, mas eles têm grande dificuldade para firmar relações sociais ou afetivas,” explicou Vaz.





Para o autor da proposta, quanto antes a família e os profissionais da educação forem orientados sobre o quadro da criança, melhor será sua inserção social e aquisição de autonomia. “Entretanto a maioria dos casos ainda é detectada tardiamente, porém, é crescente o número de estudos voltados à importância da detecção precoce ainda na primeira infância,” comentou o deputado.





Por: Adriana Ximenes