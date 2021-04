Mulher encontrada carbonizada estava desaparecida desde sábado

Corpo foi encontrado no km 355 da BR-163, quando funcionários da usina foram acionados para apagar o incêndio

Corpo foi encontrado carbonizado às margens da BR-163 ©Adilson Domingos

Foi identificada como Aliana Dias dos Santos, 41 anos, moradora do Conjunto Habitacional Vacílio Dias, a mulher que foi encontrada carbonizada em meio a canavial de propriedade de uma usina, em Nova Alvorada do Sul, distante 120 quilômetros de Campo Grande.





Aliana estava desaparecida desde o último sábado (17), segundo relatos do filho dela à polícia. O corpo foi encontrado no quilômetro 355 às margens da BR-163, quando funcionários da usina foram acionados para apagar um incêndio na plantação, na tarde de ontem (19).

Peritos e policias civis fazendo os primeiros levantamentos em local de crime ©Adilson Domingos

Segundo informações policiais, a vítima estava com a calcinha abaixada até o meio das pernas. A Polícia Civil investiga se houve estupro. Além disso, foi encontrado um macaco hidráulico próximo ao corpo, possivelmente usado para agredir Aliana, que apresentava lesões na região da cabeça.





Equipes da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul e da perícia de Dourados estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos. O caso segue sob investigação policial. (Com informações do site Dourados News)





