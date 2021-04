DOURADOS| Alan Guedes nomeia novo diretor da Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas

A Prefeitura de Dourados realizou a troca do comando da Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas, que cuida dos temas relacionados às aldeias do município. Leomar Mariano da Silva, o Trovão, foi nomeado, na tarde desta segunda-feira (19), pelo prefeito Alan Guedes, como o novo diretor. A nomeação ocorre justamente no dia do Índio.





Trovão já possui uma história com a coordenadoria, foi o primeiro diretor da instituição e agora retorna ao comando. A Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas foi criada em 2013 pela Prefeitura para ampliar e melhorar o atendimento nas aldeias. A pasta é ligada ao gabinete do prefeito e tem a competência de planejar e executar, em conjunto com as demais secretarias, políticas relativas às questões indígenas, em consonância com os interesses das comunidades indígenas, sem contrariar a Legislação e a competência de outros órgãos federais.





Em parceria com instituições públicas e privadas, cabe à Coordenadoria a formulação de diretrizes e condições para qualificação e quantificação das ações da prefeitura voltadas às comunidades indígenas. Também é de responsabilidade da Coordenadoria a articulação de ações de assistência social, educacional e de saúde desenvolver projetos para melhorar a qualidade de vida da população indígena. Entre as atribuições da Coordenadoria de Assuntos Indígenas da Prefeitura de Dourados estão analisar e discutir critérios para implementação de atividades econômicas, de infraestrutura e habitacional que gerem impactos ambientais, econômicos e socioculturais sobre as comunidades e terras indígenas, bem como acompanhar obras e serviços de assistência técnica





