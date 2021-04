Primeiro fim de semana de abril será de calor e tempo seco em Mato Grosso do Sul

O primeiro fim de semana de abril será de temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para este sábado (3) são de céu parcialmente nublado a claro em todo Estado e com baixa expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 70% a 25% ao longo do dia. O índice adequado, conforme a Organização Mundial de Saúde, deve ficar entre 50% e 80%. Abaixo de 30% os riscos à saúde aumentam. Ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia, são alguns dos cuidados recomendados.





Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todo Estado.





As temperaturas esperadas para este sábado em Mato Grosso do Sul podem variar de 15°C a 37°C. Na capital a mínima está estimada em 23°C e a máxima em 34°C.





Por: Mireli Obando