HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Pense no futuro, avalie os sonhos e converse com amigos. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados com Sol em seu signo. Hora de começar novo projeto de vida, estudar, movimentar as comunicações e ampliar a presença nas redes sociais. O dia trará projeção e popularidade. Pense coletivamente e contribua com as ações de controle da pandemia.





Touro - 21/04 a 20/05





A sintonia com a espiritualidade estará mais forte. Tome decisões sábias e ajude a conter a pandemia. Caminhar ao ar livre, com todas as proteções de saúde, meditar e manter o distanciamento social darão paz de espírito. Oriente gente “sem noção” com informações precisas e o próprio exemplo. Preservar vidas estará em primeiro lugar na lista de prioridades. Faça sua parte.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Una esforços com amigos no combate à pandemia. A dor de tantas perdas e confusões pesarão no coração. Ajude a todos com posicionamento claro nas redes e como puder. Atitudes solidárias e informações precisas serão de grande valia nesta época. Valores humanitários e respostas existenciais iluminarão caminhos de maior contribuição com o bem de todos. Lute pelo justo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Compromisso com o futuro e papel profissional cobrará atitude e decisões de vida. Determine planos de longo prazo e assuma novas responsabilidades. O momento cobrará firmeza de propósitos e determinação. Conte com apoio profissional e acolhimento de pessoas queridas para vencer obstáculos e superar barreiras emocionais. Mudanças positivas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Procure amigos, construa relações de confiança e de apoio mútuo. O momento cobrará soma de forças para superar tristezas e as incertezas. Atenção dobrada aos cuidados de saúde. O pensamento se voltará às questões íntimas e existenciais. Conversas num tom mais profundo firmarão um relacionamento especial. Conexões com amizades de longe trarão esperanças.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de alguém especial tocarão seus melhores sentimentos e alimentarão o coração. Aprofunde relações, exponha sentimentos e perceba que você não está só. Conversas sensíveis e acolhedoras afastarão a tristeza. Cultive o amor próprio e cuide de necessidades íntimas. Trocas de confidências intensificarão o amor. Bom momento para planejar mudanças e novos rumos.





Libra - 23/09 a 22/10





Encerre processos do passado. Padrões antigos já não correspondem às necessidades atuais. Planos familiares poderão se concretizar. Aproveite o sábado para cuidar da saúde, da casa e da autoestima. Conforto e segurança diminuirão inquietudes. Dê atenção aos relacionamentos próximos e importantes em sua vida. Alguém de longe fortalecerá desejos de viajar e de mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas com o par inspirarão novos projetos de trabalho e planos da vida a dois. Assuntos de saúde e de família provocarão inquietudes e cobrarão reflexões. Encontre soluções práticas e torne a rotina em casa mais agradável. Atividades criativas estarão aquecidas. Aproveite a inspiração para desenvolver ideias e projetos. Leia notícias e mantenha sua saúde e a dos outros protegidas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Motive os filhos, discuta assuntos de família e faça bons acordos. Assuntos financeiros e notícias da pandemia poderão abalar a segurança e adiar planos. Ligue o radar nas oportunidades. Um empreendimento on-line será boa opção para dar uma virada na sorte e aumentar os rendimentos. Tome a iniciativa nas relações e proteja quem você ama com atitudes firmes e carinhosas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua em seu signo e emoções à flor da pele, o sábado cobrará paciência com a família e relações do passado que poderão reaparecer do nada. Aproveite para arrumar a casa e imprimir energias positivas nos seus espaços, cuidar das necessidades e do corpo com carinho e criar um ambiente protetor à sua volta. Hora de estabilizar a vida, as finanças e os relacionamentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Diminua a velocidade e aquiete a mente. O sábado cobrará recolhimento e atenção aos sentimentos. Bom para relaxar, meditar e aumentar a sintonia com a espiritualidade. Apesar da seriedade do momento, encontre um jeito de dar maior leveza à vida. Invente atividades diferentes em casa e mantenha o distanciamento social. Não será hora de fazer concessões. Firme posição.





Peixes - 20/02 a 20/03





Troque mensagens com amigos, faça vídeo-chamadas e aqueça as relações. Manter o distanciamento social será um ato de amor ao próximo. Colabore com o controle da pandemia e proteja as pessoas que você ama. Apoie a família, arrume a casa, planeje compras e envolva os relacionamentos importantes em sua vida numa atmosfera de segurança. Estabilidade no amor.





Por: ROSA DI MAULO





***