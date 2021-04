PodAcreditar: O Podcast que quer motivar as pessoas a não desistir

Ângelo Augusto

O dia 06 de maio ficará marcado na história, é a estreia do Podcast PodAcreditar que irá entrevistar personalidades sul-mato-grossenses e também nacional com o principal intuito de motivar as pessoas a continuarem a acreditar que tudo vai melhorar e não desistirem de conquistar seus objetivos.





O formato de Podcast áudio visual tem ganhado o público no último ano, e tornando-se um dos principais meios de comunicação de um bate-papo franco, livre e sem pauta.





O Anfitrião do podcast será Ângelo Augusto, influencer digital, ele foi apresentador das últimas duas edições da Marcha para Jesus, com grande experiência em liderança entre adolescentes e jovens ministrando em todo pais, tendo acesso aos principais nomes do meio evangélico.





A agenda de estreia promete muito, entre os convidados temos Janiedson Barroso, pastor, que ficou famosa por “invadir” os bailes funk da capital para evangelizar, que vem passando por um processo de depressão e também tem o Gomes, ex-goleiro da seleção brasileira, cruzeiro com grande sucesso na Europa, e hoje é empresário e tem 3 lojas na capital sul.





Este grande sonho que estava a muito tempo na gaveta, só foi possível devido a parceria com a Rede Interativa, eu já tenho público conquistado com as minhas páginas das redes sócias e Youtube, mas agora o grande desafio será trazer este público para o áudio visual: disse Ângelo.





Fique ligado dia 06 de maio as 19h, estreia PodAcreditar Podcast pelo canal do Youtube PodAcreditar Podcast, facebook @podacreditarpodcast e rede interativa de televisão.













ASSECOM





***