AMPLA VISÃO| Delcídio, sua esperança não é do verbo esperar

PREVISÕES: Cassado em 10/05/2016 pelo Senado e com os direitos políticos suspensos por 11 anos, o ex-senador Delcídio do Amaral (PTB) não poderá participar da eleições de 2022 e 2026. Assim só disputaria o pleito de 2030 com 75 anos de idade. Pelas peculiaridades de qualquer eleição, ‘data vênia’, a idade seria incompatível.





‘VIA CRUCIS’: Difícil a vida do ex-senador em sua luta para se livrar das acusações e recuperar seus direitos políticos. Agora, a Justiça Eleitoral do MS decidiu pelo envio do processo (corrupção e lavagem de dinheiro por propina aos diretores de Petrobras & Refinaria de Pasadena) para a 13ª Vara Federal de Curitiba, foro original competente.





ADVOGADOS: O que seria do país sem eles! A defesa de Delcídio quer conseguir do STF o mesmo entendimento do caso do ex-deputado Demostenes Torres (PTB-GO), liberado pela 2ª. Turma para disputar as eleições sob o argumento de que as provas que ampararam a sua condenação (gravações não autorizadas) eram ilegais.





ESPERANÇA: Enfim, no caso de Delcídio a sua esperança tem que ser do verbo ‘esperançar’ e não do verbo esperar (que é a simples espera). Já - a esperança do verbo esperançar é ir atrás, buscar, não desistir. Para Albert Schweitzer (Nobel da Paz em 1952): “a tragédia não é quando um homem morre e sim quando aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo.”





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Correia (PSDB);comemora criação da Delegacia para combater o roubo de gado. Zé Teixeira (DEM); aprovado seu projeto vetando nomeação em cargo público de condenado por violência domestica. Lucas de Lima (Sol): requer exames oftalmológicos e doação de óculos aos alunos; entregou em Bonito ambulância UTI neonatal móvel; em Jaraguari arrecadou 1,5t de alimentos em live; destinou R$40 mil para o turismo de Terenos. Cabo Almi (PT): Quer a derrubada dos vetos de Bolsonaro; implantação de ciclovias Capital/Aquidauana; destinou R$30 mil para a Biblioteca e museu de Rochedo.





GARIMPO: No café amigo com o deputado Fábio Trad (PSD) em pauta a sucessão presidencial e a escolha do nome sem radicalismo da esquerda e da direita. Comedido, sem citar nomes, ele admite que a missão é difícil, mas que ainda há tempo razoável para se definir o candidato ideal ao embate e exercício do cargo. Fábio conhece.





PERSEGUIÇÃO: Embora com apenas 2,9%, o Brasil - é tido como vilão na emissão de gases do efeito estufa, mas a lista dos maiores poluidores é essa: China 23,9% - EUA 13,6% - Índia 6,8% - União Europeia 6,8% - que são responsáveis por 51,2% das emissões. Mas o ‘curioso’ é que a mídia só pega no pé do Brasil. As razões estão aí.





DE DIREITO: A defesa de Fahd Jamil encaminhando cópia da decisão do TRF da 3ª. Região em 2009 absolvendo-o junto com 6 denunciados pela prática do crime do narcotráfico. Um registro sem tornar esse espaço num palco de debate jurídico. Cabe sim ao leitor inteligente tirar suas conclusões sobre o fato & personagens. De leve...





‘OUTRO CASO’:“ ( )...Lula vem afirmando ter sido vítima da maior mentira da história jurídica do país, transmitindo mensagem inverdadeira de ter sido absolvido. Não foi. Houve vitória jurídica, mas ele não foi absolvido. E se houver decretação da extinção da punibilidade em virtude da prescrição, será extinta sua punibilidade e também não terá sido absolvido. Ou seja, terá decorrido o prazo que o Estado tinha para acusar, processar e punir. Muito diferente de um exame final e conclusivo de mérito sobre as provas ...( )...” (Roberto Livianu – Procurador de Justiça – doutor - USP).





AÇÕES & DEPUTADOS: Lídio Lopes (Patriotas):. Reuniu-se com empresários do Turismo em Coxim e também visitou o prefeito Willian Fontoura de Pedro Gomes. Marçal Filho (PSDB): Doador, alerta para o estoque baixo de sangue e convoca para doação; viabilizou R$ 6 milhões do Estado para recuperar balneário de Caarapó; Mara Caseiro (PSDB); pede ao Governo maquinário para Mundo Novo; ajuda para a Saúde em Naviraí e combate a o criminalidade em Eldorado; Neno Razuk (PTB): pede apoio psicossocial aos órfãos da Covid ; quer um programa de ajuda ao pecuarista impactado pela estiagem. Antônio Vaz (REP):seu PL prevê indenização ao poder público aos causadores de acidentes de trânsito; pede limpe das praças e logradouros públicos da capital; aprovado seu PL beneficiando deficientes físicos no esporte.





EM ALTA: O presidente Ricardo Ayache muito cortejado pela sua atuação à frente da Cassems. Depois do deputado Zé Teixeira (DEM), agora foi a vez da deputada Rose Modesto (PSDB) visitá-lo. No ‘cardápio’, questões da saúde e naturalmente as eleições de 2022. Ora! Não se faz política sem visitas, conversas e aquele cafezinho saboroso.





ARAME FARPADO: Ele não detém os ladrões de gado. A saída foi o Governo do Estado criar a delegacia (Deleagro) de combate ao crime que cresceu devido ao preço da carne. Sindicatos, Famasul, produtores rurais e os deputados comemoram. Afinal a pecuária é esteio da nossa economia. Merece ser bem cuidada. Parabéns governador!





CONFIRMANDO: Lá atrás o ex-governador Orestes Quércia (MDB) ironizava a postura do PSD dizendo que ‘o partido não tinha sexo’. Após tantos anos, agora o deputado Beto Pereira (PSDB) admite: “ Não há unanimidade no PSDB - um partido que quer construir um projeto nacional tem que ter uma identidade própria...( )”





DIVERSIDADE: Acompanhando as pautas das sessões da Assembleia Legislativa fica evidenciado o trabalho de cada deputado focado em seus compromissos de campanha junto aos seus respectivos nichos. Todos os segmentos sociais sendo contemplados com projetos e indicações. Nem mesmo a pandemia tirou o entusiasmo pelo mandato. Bom!





DEPUTADOS & AÇÕES: Barbosinha (DEM): atendido seu pedido para congelar a pauta fiscal dos combustíveis; pede reforma de 4 escolas em Dourados; prioridade dos cartorários da vacina anti-Covid e dos fisioterapeutas para atender pós Covid pelo SUS. Capitão Contar (PSL): atento a gestão pública e ativo na defesa desta bandeira nas redes sociais. Evander Vendramini (PP): Projeto seu obriga a presença de dentista especialista nas UTIs dos hospitais públicos e privados; em Brasília pediu restaurante popular para Corumbá e Ladário. Gerson Claro (PP); requer asfaltamento da MS 316 entre Inocência/ A. Tabuado e a recuperação da estrada que demanda ao Distrito de Santa Terezinha, em Itaporã.





PREOCUPANTE: O Tribunal de Justiça extinguiria a competência da vara cível de Dourados (12 mil processos) , para centralizar na capital. Isso impediria o acesso presencial e traria problemas. O plano seria extensivo a Corumbá e Três Lagoas. Os deputados Barbosinha (DEM) e Zé Teixeira (DEM) já estiveram no TJMS expondo a preocupação dos 5 parlamentares de Dourados. O caso promete pano pra manga.





MAIS SOCIAL: O programa do Governo do MS será permanente; periodicamente será reavaliada a situação das famílias; o benefício intransferível priorizando o chefe de família de sexo feminino e o maior número de filhos até 6 anos de idade. Beneficiários do Bolsa Família também serão beneficiados. Alguém lembrou: o dinheiro investido neste programa social é bem menor que os milhões gastos no Aquário do Pantanal.





PROSPERA? Se antes o discurso dos ‘líderes’ da 3ª. via presidencial não convencia, agora piorou. Ciro Gomes optou pelo voo solo. Mesmo com pandemia, CPI e a mídia contra, a direita continua unida como mostram as pesquisas após as decisões do STF beneficiando Lula. E Ciro, atrairá mais gente da esquerda ou da direita?





RÚBEM BRAGA: “Um homem se recolhe, está só, em um quarto fechado, diante do espelho. Então acende todas as luzes e se olha bem no espelho. Então procura retirar a máscara. E descobre que ela já aderiu ao seu rosto, que ela é seu próprio rosto, descobre que não há máscara, ou que não há rosto verdadeiro. O tecido é todo um, tudo se trança na mesma trama, o que foi vindo de fora, e o que vindo de dentro..( )...”





PILULAS DIGITAIS:





Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui, entre nós, ela quer a vingança. ( ministro Barroso)





Nunca aposte contra o Centrão. (Thomas Traumann)





A televisão de casa anda me perguntando se eu não tenho outra coisa a fazer. (Carlos Mallmann)





As pessoas não se lembram, mas o computador nunca esquece. ( Marshall McLuhan)





Bons tempos aqueles em que, depois da tempestade, vinha a bonança. Hoje vem o tsunami. (Carlos Castelo)





Foi só botar o pé fora para o vizinho me perguntar se eu ainda morava na casa. (Carlos Mallmann)





Facebook - virou uma passarela de vaidades sem auto crítica.





A pandemia está revelando as pessoas.





Amplavisão – em 10 sites da capital há mais de 20 anos.





Fui sair e a porta lá de casa não me reconheceu e pediu a senha (Carlos Mallmann)