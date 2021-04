HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Mais segurança e envolvimento com questões coletivas. Ganhe reputação e papel de destaque na equipe ou atividades de grupo. Você poderá ter boas notícias de longe ou de assuntos jurídicos em andamento. Orçamento curto cobrará soluções originais. Vença desafios financeiros com poder de negociação e disponibilidade para acordos. Assuntos de família cobrarão paciência e persistência.





Touro - 21/04 a 20/05





Assuma mais poder e consolide a carreira. O dia trará oportunidades de negócio e inovações. Bom momento para aprender novas linguagens e expandir a atuação profissional. Você encontrará o caminho certo para obter maior autonomia e independência. Comece novo ciclo e renove o projeto de vida. Hora de brilhar, surpreender, iniciar relações e realizar seus desejos de liberdade. Sucesso!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Diminua a velocidade mental e dê mais espaço aos sentimentos. O dia favorecerá o amor. Espere por mais emoção e romantismo. Planos da vida a dois poderão se concretizar e aumentar a segurança. Bom momento para formalizações e decisões financeiras. Conte com sua força interior e intuição para vencer desafios e afastar os medos. Apoio e carinho de amizades especiais farão toda a diferença.





Câncer - 21/06 a 21/07





Ótimas estratégias e sucesso nas iniciativas produzirão resultados memoráveis no trabalho. Ganhe a confiança da equipe, de parceiros e aprofunde vínculos. Fase de decisões de vida e de grandes mudanças. Se estiver só, renove o ambiente social e aumente as chances para o amor. Novas amizades serão transformadoras. Hábitos disciplinados e atividade física favorecerão a saúde.





Leão - 22/07 a 22/08





As escolhas de hoje darão segurança. Tome decisões de vida, conte com apoio de uma amizade especial, dos filhos ou do par. O futuro parecerá mais atraente, mesmo com prazos longos para alcançar suas metas. A confiança nos relacionamentos próximos permitirá a tranquilidade necessária para dar passos decisivos e diminuir angústias. Mude padrões de relação e renove os sentimentos.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia trará mais segurança no trabalho e nos cuidados de saúde. Se você se sentir só, com uma enorme tarefa pela frente, será por pouco tempo. Novidades virão de longe e esquentarão o coração. Se bater saudade de alguém especial, encurte distâncias com mensagens motivadoras, vídeo-chamada e palavras carinhosas. Novas amizades também chegarão. Boas notícias nos estudos.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas motivadoras afastarão inseguranças. Esclareça dúvidas e cure o coração. Momento de se estabilizar, construir relações de confiança, encarar assuntos delicados da convivência íntima ou diária e aprofundar vínculos. Amplie comunicações de trabalho e desfaça confusões. Talvez precise arrumar bagunças dos outros, hoje. Conquistas na carreira. Brilhe e exerça seus talentos. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Foque nas soluções práticas e não perca dinheiro com propostas mirabolantes. Talvez precise checar investimentos a fundo. Tome muito cuidado com fraudes e ilusões. O dia cobrará pés no chão. Deixe de lado as paixões e aposte só no que poderá dar certo a longo prazo. Investigue informações de saúde e apoie a família. Amor em fase de reconstrução e novos planos. Resolva assuntos financeiros.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Lua em seu signo, emoções estarão amplificadas. Siga a intuição, proteja a saúde e dedique um tempo só para você. Pressões financeiras diminuirão com boas negociações no trabalho. Mesmo que os resultados concretos demorem, novas estratégias darão certo. O dia trará informações importantes e conversas sérias. Promova a união familiar com divisão de responsabilidades. Mudanças à vista!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um pouco de distanciamento trará uma visão mais clara dos relacionamentos e de novos projetos. O dia pedirá leveza e respeito ao seu ritmo. Descanse, durma mais e aumente a sintonia com a espiritualidade. As melhores soluções e ideias virão em momentos de relaxamento e paz. Cultive a serenidade. Não tenha pressa em decisões que envolvem investimentos ou comprometem seu tempo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos generosos envolverão amizades e ajuda aos mais vulneráveis. O dia trará envolvimento com temas da coletividade, grande empatia e maior interação nas redes. Trabalho e novas atividades imprimirão um ritmo acelerado ao cotidiano. Encontre tempo também para organizar a casa e conversar com a família. Negócios imobiliários estarão aquecidos. Cuide das posses e patrimônio.





Peixes - 20/02 a 20/03





Firme um negócio, lance um projeto e dê um passo maior na carreira. O dia trará projeção e sucesso nos empreendimentos. Ganhe popularidade com agilidade nas comunicações e divulgação do trabalho. Bom momento também para discutir contratos, aquecer contatos e impulsionar uma atividade comercial. Investimentos na casa aumentarão o conforto da família e o patrimônio. Planeje custos.





Por: ROSA DI MAULO





***