Plenário da ALEMS deve votar oito projetos nesta quinta-feira (29)

Com o aval favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia (CECDCT), o Projeto de Lei 202/2020 , do deputado Lucas de Lima (Solidariedade), que institui a Semana Estadual do Lixo Zero no Calendário Oficial de Eventos do Estado, deve ser apreciado em segunda votação.