Quinta-feira de tempo firme e máxima de 35° para a região norte

O ar frio e seco de origem polar está espalhado pelo centro-sul do Brasil e ainda deixa as temperaturas baixas pela manhã e mantém o tempo firme sem condições para chuva.





Para Mato Grosso do Sul as condições de tempo para esta quinta-feira (29) são de céu nublado a encoberto em grande parte do Estado. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as regiões sul e sudoeste devem ter um pouco mais de sol com céu parcialmente nublado a claro.





O tempo seguirá seco com o índice de umidade relativa do ar podendo chegar aos 20% ao longo do dia. O vento estará fraco a moderado em todas as áreas do Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 9°C e máxima de 35°C. Sendo a menor estimada para Paranhos no sul do Estado e a máxima para Pedro Gomes na região norte.





Na capital, sol com poucas nuvens e variação de temperatura entre 17°C a 29°C.





Por: Mireli Obando