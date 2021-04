HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Acenda sua luz, brilhe e espalhe energias positivas nas redes e interações de hoje. Aproveite também para se informar em diversas fontes e ter o cuidado de não compartilhar fake news. O momento exige responsabilidade social e colaboração com a coletividade. Ensine, aprenda, participe de grupos e fortaleça sua rede. Novas amizades e chances para o amor à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





Prefira a privacidade, hoje. O humor poderá oscilar e a paciência estará curta para gente confusa e “sem noção”. Aproveite para fazer um balanço desta época de pandemia, avaliar perdas e ganhos, buscar respostas existenciais e dar mais espaço para a vida íntima. A semana terminará com saldo positivo e perspectivas de crescimento profissional. Relaxe, medite e respeite a intuição.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Carinho de amigos e trocas de mensagens estimulantes levantarão o astral e darão um respiro, em meio a tantas preocupações e notícias tristes. Tome iniciativas nas relações, coloque a conversa em dia e fique por dentro das novidades. A força virá de dentro de você e da fé que estará presente nesta época. Renove os sentimentos e areje a cabeça. A semana terminará com esperanças.





Câncer - 21/06 a 21/07





Conte com sucesso, reconhecimento e mais motivação no trabalho. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Encontre prazer nas coisas simples e rotineiras. Sonhos com uma viagem também servirão de estímulo para vencer desafios profissionais e aumentar a produção. Aproxime quem está longe com vídeo-chamadas. Amor com planos de futuro. Mudanças e inovações pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Some forças com amigos e levante o astral. Se você quer mudar o futuro, comece por pequenas atitudes, autocuidado e generosidade com quem você ama. O dia favorecerá os relacionamentos e o compromisso com a vida. Afaste pensamentos obsessivos, encontre respostas existenciais e forme uma rede protetora forte de apoio mútuo. Momento de fé. Expanda a consciência.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas com a família esclarecerão sentimentos. O dia revelará sonhos. Troque confidências com alguém especial e crie estratégias de trabalho. A semana terminará com planos de mudança e aumento de responsabilidades no trabalho. Isolamento em casa dará segurança. Invente coisas gostosas para fazer. Organizar fotos trará lembranças gostosas, carregadas de emoção.





Libra - 23/09 a 22/10





Descubra novidades nas redes. O dia trará aprendizado e trocas estimulantes. Assuntos de trabalho e de saúde não sairão da cabeça. Relaxe e busque equilíbrio com atividade física, caminhada e cuidados corporais. Pequenas atenções e atitudes nos relacionamentos farão diferença. Critique menos e faça mais pelo bem comum. Hora de fortalecer vínculos importantes em sua vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Investimentos poderão mudar. Resolva assuntos financeiros com a família e o par. Chances de trabalho darão segurança. A semana fechará com perspectivas positivas e planejamento de mudanças. Salde contas, abasteça a casa e cuide da saúde com bons hábitos e exercícios físicos. Manter a rotina disciplinada será fundamental para sua vitalidade e equilíbrio nesta fase.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo. Evite discussões inúteis e cuide das necessidades pessoais e das pessoas que você ama. Hora de brincar com os filhos, levantar o astral e reinventar a vida. Sonhos estarão mais nítidos. Desenhe novos projetos e conte com sua criatividade para encontrar soluções originais. Amor com atitude e entendimento. Amplie o diálogo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Respeite seu ritmo e comece o dia devagar. O dia trará maior sintonia com o mundo interior e a sabedoria espiritual. Coisas para fazer em casa não faltarão. Deixe seus espaços mais bonitos com pequenos detalhes na decoração e organização. Cuide das plantas, teste uma receita diferente, treine e alimente pensamentos positivos. Arte, música e bons filmes serão boas companhias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque mensagens, faça vídeo-chamadas, responda e-mails e aproxime amizades com conversas motivadoras. Tempos difíceis cobrarão presença de espírito e generosidade para lidar com as diferenças nos relacionamentos. Acompanhe as notícias e mantenha o distanciamento social. Cancelar a pandemia continuará como foco principal. Compartilhe informações sérias nas redes.





Peixes - 20/02 a 20/03





Parceria num projeto financeiro e confiança no futuro darão uma gostosa sensação de estabilidade e segurança. Perspectivas positivas na carreira e nos negócios. Fortaleça o patrimônio e proteja a família. Você estará mais perto dos sonhos. Bom momento para decidir investimentos e fazer planos a dois, com visão realista. Encontre soluções práticas para a casa e viva com mais conforto.





Por: ROSA DI MAULO





