AMPLA VISÃO| O fone pré-pago chamado ‘Centrão’

CANHÃO: Repercute bem o ousado ‘Programa Mais Social’ do Governador Reinaldo Azambuja prevendo a concessão de auxílio mensal de R$200,00 para 100 mil famílias visando amenizar as dificuldades provocadas pela pandemia. Hoje 30 mil famílias já recebem do Governo Estadual R$180,00 do ‘Vale Renda’.





PREVISÃO: Os pretendentes a única vaga ao Senado em 2022 que se cuidem. A ministra Tereza Cristina (DEM) não será a companheira de chapa do presidente Bolsonaro. Há outros nomes de Estados com maior densidade eleitoral. Com luz própria e bom trânsito, o prestígio dela é crescente para tentar viabilizar o seu projeto.





A QUESTÃO da baixa densidade eleitoral e a nossa condição sócio econômica também pesam contra o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) na sua aspiração presidencial. Mas esperto, ele se junta a outros políticos numa terceira via. Mas há quem garanta que ele ao menos está viabilizando sua candidatura à Câmara Federal. Procede!





RESPONDA: O discurso contra os estremos sensibilizará as massas em 2022? O eleitor não se identifica com o candidato ‘bonzinho’ tipo Geraldo Alckmin (PSDB). O ‘tucano’ não passou a segurança ou coragem igual daquele piloto do Airbus (com 100 mil litros de combustível) que pousou no gélido rio Hudson em Nova Iorque (2009) salvando os 155 passageiros.





LEMBRANDO: Em 2010 escrevi um artigo comparando os critérios na qualificação e escolha de pilotos e dos governantes. Para o aviador pilotar um jato tem que comprovar a experiência intocável de muitas horas de voo. Quanto ao politico, os critérios para chegar ao poder são outros, daí provocando desastres administrativos que vemos por aí em todos os níveis.





EU AVISEI... Cargo público massageia o ego, sacia a vaidade. Mas tem riscos e preço! É o caso recente do STJ bloqueando os bens do ex-prefeito de Campo Grande - Alcides Bernal (PP) - no valor de R$16 milhões e suspendendo seus direitos políticos por 5 anos. Assim ele se junta ao time de políticos com insônia. Nestas horas aquela voz aveludada do rádio que encantava as comadres não resolve nada.





DEPUTADOS & AÇÕES: Paulo Correia (PSDB); liderou aprovação do Programa ‘Mais Social’ e viu aprovado seu projeto batizando de Onevan de Matos trecho da rodovia MS 290. Zé Teixeira (DEM): participou das sessões; atento as ações sanitárias da Casa devido ao Covid. Cabo Almi (PT); atento, elogiou a Secretaria de Saúde ao atender seu pedido priorizando a vacinação dos profissionais ligados à causa (Covid). Lucas de Lima (Sol): acompanha a tramitação de seu projeto já aprovado em 1ª. votação contra a violência doméstica e usa as redes sociais na conscientização da Covid-19.





1-REJEIÇÃO: Paulo Maluf (PP) foi a inspiração e salvação para muitos políticos que construíram suas carreiras adotando o anti-malufismo mesclado com demagogia . Eles se aproveitaram dos índices de rejeição de Maluf superdimencionando seus pontos negativos. Rejeição é bem assim: prejudica o próprio político e municia os adversários.





2-REJEIÇÃO: Para os pesquisadores ela virou o câncer dos políticos pretendentes a certos cargos. Reverter a condição de rejeitado é mais difícil do que construir a imagem positiva do candidato iniciante ou desconhecido do eleitorado. O olhar, por exemplo, na lista dos pré-candidatos ao Planalto, prioriza, leva em conta os índices de rejeição deles.





VERDADES: Pelo menos nenhuma das recentes trocas ministeriais aconteceu por corrupção. Comparando; em 2012, em 7 meses do governo Dilma (PT) tivemos 7 demissões de ministros por denúncias de irregularidades: Carlos Lupi (PDT), Alfredo Nascimento (PP),Orlando Silva (PC do B), Antônio Palloci (PT), Mario Negromonte (PP), Wagner Rossi (PR) e Pedro Neiva (PMDB). Isso a grande mídia ‘esqueceu’?





ENSABOADO: Em 2015 quando Dilma Roussef (PT) fez outra reforma ministerial com o MDB levando 7 ministérios, o presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) explicou ‘candidamente’: “Não está na pauta do PMDB o rompimento com o governo. Alguns segmentos do partido trazem o tema à discussão, mas democracia é interessante por isso, porque impõe uma ‘reflexão permanente’.”





‘REFLEXÃO PERMANENTE’: Esse termo usado por Cunha retrata com fidelidade a conduta dos parlamentares dos partidos do centrão – participando do Governo com ministérios e cargos, mas fazendo ameaças de rompimento. Foi assim com a presidente Dilma Roussef (PT) que ‘comeu na mão’ de Cunha até que ele colocasse na pauta o pedido de impeachment.





CENTRÃO: Se você aferir a lista dos ministérios dos governos nestes últimos 40 anos encontrará figuras conhecidas de partidos que nunca foram oposição permanente. Bolsonaro, como os seus antecessores, sabe que é de bom alvitre manter por perto esse pessoal. O centrão é o celular pré-pago: com crédito funciona; mas sem, nem linha dá.





AÇÕES & DEPUTADOS: Marçal Filho (PSDB): comemorou aprovação de projeto de sua autoria, pelo senado, equiparando o salário das mulheres nas mesmas funções dos homens. Lídio Lopes (Patri): pediu prioridade na vacinação anti-Covid dos servidores da assistência social e dos serviço funerário Neno Razuk (PTB); Festeja a emenda para a rodovia Sul-fronteira, a vacinação dos deficientes contra o Covid e elogia o programa emergencial estadual. Mara Caseiro (PSDB); viu aprovado seu projeto denominando Rodovia Onevan de Matos trecho da MS 290; pede viaturas policiais para combate ao crime em Iguatemi.





NÚMEROS da Ranking Pesquisas sobre a gestão de Marcos Trad na capital: 35,08% de bom/ótimo; 33,17% regular; 25,58% ruim/péssimo; 3,17% não sabem. Pontos positivos: vacinação, Reviva Centro, recapeamento de ruas e parceria com o governador. O plano de vacinação recebeu nota máxima e o lockdown aprovado por 50,83% e reprovado por 37,67%.





OUTROS NÚMEROS: 71,33% acham o IPTU caro e 22,67% justo. A taxa de água e esgoto é reprovada por 64,58% - 28,42 diz ser correto. O transporte urbano reprovado por 70,25% e o recolhimento do lixo avaliado bom por 70,67%. O serviço de tapa buraco avaliado como ruim por 52,25% . O governador Reinaldo tido como bom para 32,58% - 38,25% regular e ruim por 26,42%.





DEPUTADOS & AÇÕES: Evander Vendramini (PP): a seu pedido viu inaugurada a estação de tratamento de água de Porto Esperança pela Sanesul. Marçal Filho (PSDB) atento a vacinação anti-Covid e comemorou aprovação de seu projeto no Senado contra a discriminação salarial das mulheres. Gerson Claro (PP): Articulou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto ‘Mais Social’ do Executivo. Barbosinha (DEM; relatou na CCJR o projeto ‘Mais Social’; alerta para as vantagens do programa ‘Titula Brasil’ em 53 municípios do MS. Capitão Contar (PSL): vigilante das ações contra o Covid e da aplicação correta dos recursos federais aqui no MS.





‘DATA VÊNIA’: Não se desvincula a vida pessoal da vida política. O vice governador Murilo Zauith (DEM), internado há tempos com Covid-19 em São Paulo, não divulgou ao menos um boletim sobre seu estado de saúde em respeito aos amigos e eleitores de tantos mandatos. Pena! Faltou-lhe a boa assessoria. Deve estar encerrando a carreira.





A FAMA: Luís Fernando Veríssimo conta que Albert Einsten foi a Hollywood (1931) para conhecer Charles Chaplin - que o convidou para o lançamento de ‘Luzes da Cidade’. Aplaudidos ao descerem da limusine em frente ao cinema Chaplin comentou: “eles me aplaudem porque entendem o que eu faço, e você porque ninguém entende o que você faz. Verdadeiro ou não o episódio Chaplin acertou: Einstein ficou famoso pelo que fez, apesar de poucas pessoas no mundo terem a capacidade de entender o que era. Enfim, as pessoas aplaudem a fama independentemente de quem seja o personagem.





PÍLULAS DIGITAIS:





O Centrão funciona como um celular pré-pago: se tem crédito funciona, senão, nem dá linha. (Bemvindo Sequeira)





Lula é analógico e nós vivemos na era digital. (Gal. Hamilton Mourão)





O clima eleitoral anda tão assustador que as pulgas, preocupadas, já têm pessoa atrás da orelha. (Fraga)





Deus é bom, mas inventa ‘casa coisa’!





Uma verdade inconveniente: cada governo responde em 1º lugar s seus eleitores (Alon Feuerwerker)





A história é a soma das coisas que poderiam ser evitadas (Konrad Ademauer)





Depois de beber escondido do meu pai, essa é a primeira vez que bebo escondido do prefeito.





A única vida que interessa é a acontece aqui e agora. (Contardo Calligaris)





As pessoas estão focadas em sobreviver.





A solidão humana aumentará em proporção direta ao avanço nas formas de comunicação. ( Werner Herzog)





A democracia não é branca nem negra: é cinza. (Norberto Bobio)