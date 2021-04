Temperaturas voltam a subir e fim de semana pode ter máxima de 39°C no Estado

As condições para o final de semana em Mato Grosso do Sul são de céu claro a parcialmente nublado, com sol entre nuvens e baixa expectativa de chuva. A partir de domingo (4) o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima aumento de nuvens com céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas sobre as regiões norte e pantaneira.





As temperaturas no Estado estarão agradáveis pela manhã com mínimas em torno 15°C, mas ao longo do dia as temperaturas se elevam e as máximas podem chegar aos 39°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 21°C a 36°C neste fim de semana.





Já a partir desta sexta-feira (2) as temperaturas voltam a subir e o tempo fica abafado em todas as áreas. As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado. Existe a possibilidade de as áreas central e oeste do Estado registrarem céu nublado. A expectativa de chuva é baixa para esta sexta-feira.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 25% a 75% ao longo do dia, e ventos de intensidade fraca a moderada. A mínima estimada para esta sexta-feira no Estado é de 14°C e a máxima pode chegar aos 37°C. Na capital a variação pode ser de 20°C a 33°C.





Como fica o tempo em abril?





O mês de abril deve registrar temperaturas acima da média e as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo do esperado, conforme prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As primeiras massas de ar frio de forte intensidade do ano devem ocorrer apenas no mês de maio, conforme indica o prognóstico.





Por: Mireli Obando