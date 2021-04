HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Siga a intuição e descubra novidades. Você poderá se surpreender com informações que chegarão de uma amizade recente. A entrada num grupo influente ampliará opções de negócios ou facilitará as mudanças que você deseja na carreira e no projeto de vida. Abra novos caminhos de realização pessoal e profissional. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas. Vá mais fundo nas relações.





Touro - 21/04 a 20/05





Decisões financeiras e caminhos de evolução da carreira ficarão mais claros hoje. Fique de olho nas oportunidades e impulsione novo empreendimento. Crenças e filosofias poderão mudar. Encerre um longo ciclo com saldo positivo e confiança no futuro. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Vênus e Lua em seu signo revelarão seus encantos. Cuide da imagem e da beleza.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sintonia forte com a força interior trará observação profunda dos relacionamentos. Máscaras sociais poderão cair. Saiba em quem confiar ou não. Mudanças na equipe aumentarão responsabilidades e demandas. Encontre tempo também para relaxar, meditar e clarear perspectivas. O dia trará decisões importantes sobre o projeto de vida e caminhos a seguir. Some forças com amigos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Passo importante na carreira. Aproveite oportunidade para se destacar e fortalecer a posição profissional. Iniciativas darão certo. Na dúvida siga a intuição e o bom senso. Mudanças na maneira de se relacionar favorecerão o amor e novas amizades. Amplie relações. O dia trará carinho de amigos, envolvimento com questões coletivas e maior presença nas redes. Motive e apoie a equipe.





Leão - 22/07 a 22/08





Cuide da reputação e ganhe popularidade no ambiente profissional. Conexões internacionais abrirão portas na carreira. Circule nas redes, oriente, informe e some forças com amigos na luta pelo bem comum. Ações solidárias em defesa de causas sociais e valores humanitários ganharão impulso. Abrace a missão. Hora de concretizar planos. A rotina poderá mudar significativamente.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia trará maior exposição profissional e aumento de poder. Ganhe prestígio e atraia oportunidades de expansão. Proposta de trabalho extra poderá vir de longe. Espere por notícias animadoras, emoções fortes e clima mágico no amor, a sensibilidade estará amplificada hoje. Fase positiva para assumir hábitos saudáveis e reestruturar a rotina. Mudanças favorecerão a vida íntima.





Libra - 23/09 a 22/10





Um projeto pessoal que parecia distante, ganhará viabilidade. Você poderá planejar uma viagem com antecedência, dar continuidade aos estudos, passar numa prova ou resolver assuntos jurídicos. Futuro com cenário positivo dará trégua às angústias. Espere por oportunidades que darão novo sentido à vida. Invista nos planos de desenvolvimento pessoal. O amor virá junto. Mude padrões.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A partir de hoje, Vênus na área afetiva atrairá novos relacionamentos. Você também encontrará maneiras diferentes de se relacionar e de aumentar a satisfação na vida íntima. Clima romântico no amor. Expresse os sentimentos e espere por surpresa gostosa do par. Se estiver só, alguém especial falará ao coração. Associações e parcerias serão motivadoras. Amplie relações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O cotidiano ficará mais agradável com nova atividade e harmonia nos relacionamentos de trabalho. Bom momento para iniciar um projeto em parceria, apostar em ideias criativas e por novos planos em prática. O prazer estará nas pequenas coisas feitas com carinho e atenção aos detalhes. Cuide da pele e do corpo, treine com ajuda de um aplicativo e mantenha a saúde protegida. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comece uma fase de mais prazer. A partir de hoje, Vênus em harmonia com seu signo atrairá o amor. Você poderá se envolver com uma paixão virtual e descobrir maneiras diferentes de amar. Numa relação já estabelecida, será hora de criar planos a dois, brincar mais e reinventar a vida. Bom humor e soluções originais não faltarão. Clima carinhoso e harmonia com os filhos.





Aquário - 21/01 a 19/02





A casa ficará mais bonita e confortável, com a inspiração de Vênus, a partir de hoje. Crie um ambiente agradável e amoroso na vida familiar e no amor. Se estiver só, um antigo relacionamento poderá retornar nestes tempos. Finalize uma reforma, ou mude móveis de lugar. Você encontrará soluções práticas para viver com mais leveza e harmonia. Comunicações continuarão aceleradas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Vênus adocicará as palavras, a partir de hoje. Espere por trocas agradáveis, conversas carinhosas e receptividade nas interações. Bom também para aprender com as relações e renovar conceitos. Irmãos estarão mais próximos. Você poderá firmar acordos e movimentar atividades comerciais. Fique de olho numa oportunidade financeira. A sorte caminhará ao seu lado. Parceria no amor.





Por: ROSA DI MAULO





***