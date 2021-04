Quarta-feira de tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva no centro-sul do Estado

As condições climáticas seguem características da estação, com tempo firme em algumas áreas e mais fechado em outras, e grande amplitude térmica ao longo do dia, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado na parte centro-norte do Estado e possibilidade para pancadas de chuva na parte centro-sul.





A umidade relativa do ar para este dia varia entre 80% a 30% ao longo do dia. Ventos de intensidade fraca são esperados para todo Estado, há possibilidade de rajadas nas regiões central e norte.





As temperaturas poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 37°C em Mato Grosso do Sul.





Para a capital a previsão é de sol com algumas nuvens e não há expectativa de chuva. As temperaturas podem variar entre 22°C a 33°C.





Quando chove em maior quantidade?





Até dia 20 são esperadas pancadas de chuvas de no máximo 30 milímetros em grande parte do Estado. O período terá mais dias de tempo firme. As poucas chuvas neste período estão sendo aguardadas a partir de 16 de abril.





No período de 20 a 28 de abril, as chuvas retornam ao Estado e são esperadas chuvas com acumulados significativos que podem variar de entre 80 a 100 mm, especialmente na parte centro-sul. De acordo com o Cemtec, haverá maior concentração sobre as regiões produtoras. O período que deve ter mais chuva será entre 22 a 24 de abril.









Por: Mireli Obando