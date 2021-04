É possível crescer durante a crise? 4 conselhos para fazer o seu negócio decolar

Em momentos de crise, muitas vezes os empresários se encontram em uma encruzilhada sobre como fazer seu negócio sobreviver. Mas será que além de manter a empresa de pé, é possível crescer durante tempos mais turbulentos? O mercado de compra e venda de empresas mostra que isso não só é possível como muitas vezes a crise pode trazer melhores alternativas de negociação.





"O número de empresas à venda é normalmente maior em momentos de crise. Assim, o 'leque de opções' acaba se ampliando. Para quem quer comprar uma empresa, em momentos de dificuldade econômica, é possível fazer isso por um valor mais realista", destaca Nestor Casado, CEO da Capital Invest – M&A Advisors . Segundo ele, aquisições realizadas em momento de crise costumam ser, em média, 10 pontos percentuais mais rentáveis do que compras efetivadas em momentos de bonança econômica.





Como saber se é o momento certo de expandir o meu negócio?





É importante notar que durante a pandemia de Covid-19, apesar do impacto inicial da crise, o mercado de fusões e aquisições registrou o seu segundo melhor ano de toda a série histórica. Segundo dados da Transactional Track Record (TTR), o número de fusões e aquisições realizadas no Brasil em 2020 foi apenas 5% menor que o registrado em 2019, totalizando 1.549 transações.





Mas no último trimestre do ano, os dados mostram uma recuperação deste mercado, iniciada no segundo trimestre de 2020, sendo que 491 negócios foram fechados entre outubro e dezembro, ficando apenas 3% abaixo do registrado no mesmo período de 2019.





Em 2021, as oportunidades de compra e venda de empresas continuam. Uma das transações mais marcantes, ocorrida no mês de março, foi a aquisição, pela empresa de software Totvs, de 92% do capital da empresa de automação de marketing digital RD Station no valor de R$ 1,8 bilhão. A compra contribui para o crescimento da oferta de produtos no portfólio da Totvs, unindo uma empresa de sistemas de gestão a um negócio de automação de marketing.





Esse tipo de estratégia é o exemplo de uma oportunidade enxergada pela empresa adquirente de expandir seu negócio em meio à crise, identificando um target adequado que pudesse oferecer maior diversificação na oferta de produtos e serviços. Através da compra da RD, a Totvs aumentará sua capacidade de entrega e atendimento.





Já a empresa adquirida identificou o momento como propício para ir à venda devido ao escopo de seu negócio. Mesmo em meio à crise, a RD Station registrou forte crescimento, chamando a atenção de empresários em uma fase em que o mercado digital ganha cada vez mais espaço.





Essa negociação mostra a importância da identificação de um bom target na hora de comprar uma empresa. Já se você for um empresário que quer ir à venda ou buscar investidores, deve avaliar o tipo de valor que seu negócio agregará aos possíveis compradores.





Como iniciar uma negociação?





Confira 4 dicas para que você saiba fazer o passo a passo de uma negociação, chegando nos melhores termos e reduzindo riscos:





Escolha o melhor target





Se você estiver pensando em expandir através de uma aquisição estratégica, primeiro é preciso saber escolher o seu alvo. Para isso, trace bem qual é o seu objetivo através dessa compra, seja ele para obtenção de economia de escala, diversificação geográfica, redução de custos, consolidação de mercado, ou acesso a produtos, serviços e capital humano.





Após definir o perfil do alvo procurado, verifique se as empresas disponíveis estão alinhadas com o seu negócio, tanto culturalmente quanto estrategicamente. Nesse sentido, faça um bom mapeamento dos targets, avaliando todas as empresas do setor desejado até chegar no perfil almejado.





Em tempos de crise, saiba escolher bem o perfil do negócio, dando preferências a setores de tecnologia e da área digital, que estão em alta devido a fatores como o isolamento social decorrente da pandemia.





Trace um planejamento estratégico





Se você está do lado do adquirido, antes de ir ao mercado buscando investidores para o seu negócio, saiba de antemão o que você pretende oferecer para o potencial adquirente – se é uma participação parcial ou total no seu negócio, majoritária ou minoritária. Isso vai definir o perfil do investidor que se interessará pela negociação, podendo ser um fundo de investimentos, uma empresa concorrente ou até estrangeira.





Tenha em mãos também toda a documentação necessária para apresentar aos investidores, reforçando os pontos fortes da sua companhia, estimulando, assim, o maior número de ofertas de mercado.





Faça um bom valuation





O valuation, ou avaliação de empresas, é um importante passo antes de seguir adiante em uma negociação. A potencial adquirida precisa oferecer um histórico sobre seus resultados e demonstrações financeiras e contábeis para que isso gere maior segurança aos possíveis compradores sobre suas margens de lucro e oportunidades de crescimento futuro. Em momentos de crise, a disponibilidade de compra de ativos menos "badalados", ou seja, com valores mais baixos, tende a aumentar.





Se atente às sinergias





Mesmo que o valor da compra seja adequado, é importante pensar na sinergia que os negócios terão depois que a transação for concluída. Por isso, é importante saber que a negociação não termina após a assinatura do contrato. A partir desse momento, é preciso haver uma integração adequada entre os negócios para que o valor intangível, ou seja, não financeiro, seja implementado.





Isso significa que o adquirente deverá pensar bem nos executivos-chave que vão atuar na empresa, quais políticas adotar em relação ao quadro de funcionários atual, como integrar processos e sistemas das duas companhias, como relacionar e gerenciar os portfólios de clientes, e como será a relação com os fornecedores.





Para que esse processo de compra e venda de empresas seja realizado de maneira segura, reduzindo riscos, é importante contar com uma assessoria especializada, como a Capital Invest, que oferece consultoria em M&A, auxiliando empreendedores a prepararem suas empresas para as negociações.









Fonte: Capital Invest - assessoria especializada em fusões e aquisições.





