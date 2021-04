Dagoberto recebe visita do vice-prefeito de Aquidauana Joaquim Passos

©Karina Villas Boas

Na manhã desta segunda-feira 12 de abril de 2021, o deputado federal Dagoberto Nogueira PDT, recebeu em seu escritório politico a visita de seu afilhado, Joaquim Passos, atualmente vice-prefeito de Aquidauana e pré-candidato a deputado estadual.





Literalmente seu afilhado afirmou Dagoberto; “Em 1987 tomei posse de minha Fazenda na região de Aquidauana, meu vizinho e professor rural foi o pai do Joaquim seo João Passos, quem muito me ajudou muito na lida do campo, foi mais que um professor, um grande amigo, tanto que fui convidado para ser padrinho de seu filho, Joaquim Passos da Silva Neto, hoje vice-prefeito de Aquidauana”, finalizou o deputado.





Foi uma visita de cortesia mais que rendeu boas lembranças, Joaquim Passos aproveitou o ensejo para reivindicar emendas do parlamentar, que disse que estará enviando aproximadamente 10 milhões em obras para o município.





Estavam presentes na reunião o Deputado Federal Dagoberto Nogueira PDT, seu assessores Serginho Castilho e Juliano Gogosz, Joaquim Passos vice-prefeito de Aquidauana, seu assessor Antônio Miele, seu filho Cassiano Passos e também este Jornalista.





ASSECOM