DOURADOS| Prefeito Alan Guedes apresenta balanço dos 100 dias

Prefeito destaca serviços de limpeza e obras, ações da saúde, educação e segurança pública

prefeito Alan Guedes ©DIVULGAÇÃO

No sábado (10), a nova gestão da Prefeitura de Dourados completou 100 dias. Em uma live veiculada pelas redes sociais, o prefeito Alan Guedes apresentou o balanço dos primeiros dias da administração. “Iniciamos o mandato conscientes dos desafios, mas confiantes de que, com muito trabalho, seria possível construir uma nova história para Dourados. Hoje apresentamos os principais pontos desses pouco mais de três meses que estivemos nos debruçando sobre todas as urgências do município. Mesmo com o atual contexto da pandemia, em um cenário de contenção, com restrições impostas por orçamentos cada vez mais rígidos, fizemos avanços significativos”, relatou Alan Guedes.





Entre os avanços citados pelo chefe do executivo municipal estão o uso de quase 400 toneladas de massa asfáltica para operações tapa-buracos, mais de 13 mil atendimentos feitos pela Guarda Municipal, quase 32 mil alunos matriculados da Reme (Rede Municipal de Ensino), 100% de atendimento para crianças em idade escolar de zero à 5 anos, inauguração de uma creche municipal com capacidade para 120 crianças e a vacinação de 45 mil pessoas contra a covid-19, contando também a comunidade indígena.





Obras





A Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas) deu início a obras de drenagem e pavimentação em cinco pontos do município, entregou a obra do CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) Sebastiana Vieira Soares, localizado no Parque das Nações I, esta é a entrega da primeira de quatro obras CEIM que estavam abandonadas e foram retomadas durante este ano. “Até o fim de 2022 teremos entregue todas as quatro obras dos CEIMs que estavam abandonas”, aponta o prefeito Alan Guedes.





Realizou mais de 150 km de patrolamento na área rural e 10 km em área urbana. Assentamentos, como Ouro Fino, Vitória, Santa Felicidade e Santa Fé, receberam pela primeira vez a ação de máquinas que corrigiram a largura das ruas e realizaram o patrolamento, além de criarem calhas para contenção de água da chuva.





● Entregue a obra do CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) Sebastiana Vieira Soares, localizado no Parque das Nações I. Investido mais de R$ 1,4 milhões;





● Mais de 160 km de patrolamento.





Serviços Urbanos





A prefeitura de Dourados, através da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) deu início a ações de manutenção na cidade. A empresa terceirizada A. Tonani Construções e Serviços LTDA, realiza limpeza de terrenos, canteiros e áreas públicas por todo o município. Além de ações voltadas para iluminação pública e tapa-buracos.





● Na última semana, ações foram realizadas no bairro Vila Toscana, a Semsur realizou o serviço de tapa-buracos em todas as vias da região;





● Mais de 44 áreas públicas limpas;





● 35 km em canteiros limpos;





● Limpeza do Cemitério Municipal Santo Antônio;





● Mais de 400 toneladas de massa asfáltica utilizada em tapa-buracos;





● Mais de 1.000 lâmpadas trocadas.





Segurança Pública





Chefiada pela comandante Liliane Grazielle Céspedes de Souza Nascimento, primeira mulher a ocupar o cargo em Dourados, a Guarda Municipal de Dourados fez mais de 13 mil atendimentos nesses 100 dias.





● Operação Carnaval sem Covid- 19: 200;





● Atendimento central de comunicações: 5.647 atendimentos;





● Atendimento Orientações a população: 2.374 atendimentos;





● Atendimento orientações a população sobre COVID:19 : 2.821 atendimentos;





● Infrações de trânsito: Autos de infrações: 1.675 infrações;





● Boletins de atendimento :1.580 atendimentos;





● Boletins de ocorrência : 261 atendimentos;





● Fiscalização ambiental da Guarda Ambiental: 395 atendimentos.





A Agetran (Agência Municipal de Transportes) tem desenvolvido vários projetos para o trânsito de Dourados, além dos estudos para ampliar as sinalizações horizontais e verticais, o órgão tem realizado ações educativas como orientação do botão semafórico instalado para tornar a travessia de pedestres mais segura no cruzamento da avenida Marcelino Pires com a Hayel Bon Faker.





Ações da Agetran:





● Semáforos em pontos críticos do trânsito:3 (2 na Hayel Bon Faker e 1 na Coronel Ponciano);





● Sinalização vertical: 120 pontos;





● Sinalização vertical e horizontal:7km na Hayel Bon Faker;





● Ciclovia revitalizada na Marcelino Pires:4.482 metros;





● Revitalização do Terminal Rodoviário: 61 lâmpadas.





Educação





A Semed (Secretaria Municipal de Educação), zerou a lista de espera da Educação Infantil, para crianças com até cinco anos. São 6.068 vagas próprias e mais 3.003 vagas através das escolas conveniadas. “Zerar a fila da Educação Infantil significa que realizamos um trabalho bem planejado. A educação é uma das nossas prioridades e por mais que neste momento não haja aula presencial é nossa obrigação trabalhar para que a Reme [Rede Municipal de ensino] esteja preparada”, declarou Alan Guedes.





Confira os dados:





● Redução de 65% dos cargos em comissão;





● Reativação da CIl (Central de Interpretação de Libras);





● 39 CEIMs (Centro de Educação Infantil Municipal) e 46 escolas;





● Matriculadas da Reme (Rede Municipal de Ensino): 31.997 matriculadas;





● Educação Infantil (0 a 3 anos): 3.637 alunos;





● Educação Infantil (4 e 5 anos):4.826 alunos;





● Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):14.750 alunos;





● Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):5.784 alunos;





CEIMs





Vagas próprias: 6.068;





Ocupadas hoje 5.494;





Disponíveis: 512;





10 escolas conveniadas: 3.003 vagas.





Saúde





A Sems (Secretaria Municipal de Saúde) tem intensificado as ações de vacinação para atingir o maior público possível, seguindo o Plano Nacional de Imunização. Dourados já tem mais de 45 mil pessoas imunizadas contra a covid-19, segundo dados da pasta. O município recebeu novas doses nesta sexta-feira e já ampliou o público de vacinação.





● Em janeiro eram 35 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento do novo coronavírus, hoje são 44 leitos que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde);





● Mais 10 leitos serão abertos no Hospital da Vida nos próximos dias;





● Existe a tratativa para abrir mais 20 leitos de UTI no HU (Hospital Universitário).





Agricultura





A Semafes (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária), possui projetos que contemplam os pequenos produtores rurais de Dourados. Os alimentos são produzidos no campo conforme a estação e levam alimentos para famílias e idosos cadastrados em projetos sociais no município. Um dos projetos é em parceria com o Governo do Estado e o segundo tem contrapartida do município.





● Mais de 85 produtores estão cadastrados;





● 11 instituições contempladas (AAGD, Ação Familiar Cristã, APAE, Casa da Criança Feliz, CEIA, Lar do Idoso, Lar Ebenezer, Lar Santa Rita, Pestalozzi, Toca de Assis e Instituto Fuziy);





● Mais de 4 mil kg de alimentos arrecadados toda semana;





● Repasse de até R$ 8 mil mensais para produtores.





Agência de Habitação





A AGEHAB (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social) realizou a entrega do projeto Financia Fácil, que estabelece condições especiais e descontos para pessoas cadastradas no programa pela agência, para facilitar o financiamento da casa própria, para aprovar as ações é preciso passar por uma análise de crédito da instituição financeira, além de iniciar a regularização fundiária.





● Regularização de 139 casas de moradores no bairro Izidro Pedroso;





● Campanha do agasalho, com mais de 30 pontos de coleta espalhadas pelo município;





● Oferta imediata de mais de 200 unidades habitacionais para o programa Financia Fácil. Descontos iniciais de R$ 3.5 mil;





● Adesão ao programa Casa Verde e Amarela, que facilita a regularização fundiária para moradores com pendência na inscrição.





ASSECOM