DOURADOS| Prefeitura inicia pavimentação asfáltica no Jardim das Primaveras

O investimento do governo federal com contrapartida municipal soma R$2.064.283,80

A Prefeitura de Dourados, através da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), iniciou a execução de obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e sinalização viária em trechos do bairro Jardim das Primaveras.





No total, serão executados no bairro, com recursos federais e contrapartida do município, 17.892,71 m2 de asfalto, beneficiando moradores das ruas Manoel João Ferreira, Projetada A4 JP, Péricles José Barbosa, Bernardina Valéria Bitercourt, Paulo Arnal Garcia, Raimunda Henrique da Costa, Eikishi Sakaguti Tr-01, Eikishi Sakaguti Tr-02, Paulo Alberto Thiry, Joaquim Luiz Azambuja.





Segundo o secretário de Obras, Luís Gustavo Casarin, o investimento é de R$ 2.064.283,80 para realização do trabalho. “É uma demanda antiga do bairro e no final de março iniciamos os trabalhos, nos próximos meses a população poderá desfrutar do serviço completo”, declarou.





A rua Joaquim Azambuja dá acesso ao Hospital Universitário de Dourados e liga o bairro a pontos importantes da cidade, como à UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). “Além de melhorar a qualidade de vida, valoriza os imóveis e melhora o trânsito”, reforça Casarin.













ASSECOM